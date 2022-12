Filumena Marturano è il film più visto, Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo premiati dagli ascolti Attesissima la messa in onda del film che ha portato in prima serata le interpretazioni di Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera nei panni di Domenico Soriano e Filumena Marturano. Rai 1 ha racconto davanti allo schermo 3.467.000 spettatori pari al 21.5% di share.

A cura di Giulia Turco

Filumena Marturano vince gli ascolti tv. Il film di Francesco Amato, tratto dal capolavoro di Eduardo De Filippo e andato in onda in prima serata su Rai 1 ha racconto davanti allo schermo 3.467.000 spettatori pari al 21.5% di share. È il programma più visto della serata, in questa settimana che si avvicina alle feste e in cui il palinsesto ha già fatto il pieno di contenuti natalizi.

Canale 5 già pronto per il Natale non batte l’atteso film Rai

Attesissima la messa in onda del film che ha portato in prima serata le interpretazioni di Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, nei panni dei personaggi principali Domenico Soriano e Filumena Marturano. Ruoli che nella storia del teatro e delle tv sono stati vestiti da interpreti di grande rilievo, a partire da Sophia Loren. La versione di Vanessa Scalera comunque sembra convincere e il film di Rai 1 conduce nell’atmosfera di Napoli con grande trasporto. Bene, ma non altrettanto, anche gli ascolti di Canale 5 che ha scelto di dare il via alle feste con una prima tv dal calore tutto natalizio. Il film Le streghe, tratto dal romanzo di Roald Dahl e con le interpretazioni delle attrici premio Oscar Anne Hathaway e Octavia Spencer, è stato seguito da 2.010.000 spettatori pari al 12.3% di share.

Gli ascolti di martedì 20 dicembre sul resto delle reti generaliste

Sul resto delle reti generaliste, nella prima serata di martedì 20 dicembre spicca Rai2 che ha proposto la prima puntata della serie italiana The Net – Gioco di Squadra ha interessato 465.000 spettatori pari al 2.7% di share. Su Italia 1 Deadpool 2 ha intrattenuto 811.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 1.127.000 spettatori pari ad uno share del 7.3%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 757.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 Il Gattopardo ha registrato 497.000 spettatori con uno share del 3.7%.