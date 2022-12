Filumena Marturano con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo: trama e cast del film di Rai1 Filumena Marturano va in onda martedì 20 dicembre su Rai1. La trasposizione filmica del capolavoro teatrale di Eduardo De Filippo è diretta da Francesco Amato. Nel cast Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo.

A cura di Daniela Seclì

Martedì 20 dicembre, in prima visione su Rai1, il film Filumena Marturano. La trasposizione filmica del capolavoro teatrale di Eduardo De Filippo è diretta da Francesco Amato. A interpretare Filumena Marturano e Domenico Soriano sono Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. Nel cast anche Nunzia Schiano, Marcello Romolo, Francesco Russo, Giovanni Scotti e Massimiliano Caiazzo. L'appuntamento è martedì 20 dicembre alle ore 21:20 su Rai1. Come riporta Ansa, Vanessa Scalera ha dichiarato:

Un po' di timore confesso all'inizio l'ho avuto, ma appena arrivata sul set ho pensato che non dovevo pensare alle altre Filumena, io avrei interpretato la mia. Poi spero in futuro tante giovani attrici continueranno a cimentarsi in questa impresa, Eduardo è immortale. Senza Massimilano Gallo, la mia Filumena sarebbe stata sicuramente diversa. È il miglior Soriano che mi potessi aspettare, mi ha aiutato e trascinato dentro Napoli, è un grande attore, con le pause e gli sguardi.

Il cast: attori e personaggi

Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo nel film Filumena Marturano

Vanessa Scalera interpreta Filumena Marturano;

Massimiliano Gallo interpreta Domenico Soriano;

Nunzia Schiano interpreta Rosalia;

Marcello Romolo interpreta Alfredo Amoroso;

Anna Iodice interpreta Diana;

Vittorio Viviani interpreta l'avvocato Bruno Nocella; Massimiliano Caiazzo interpreta Riccardo; Francesco Russo interpreta Michele; Giovanni Scotti interpreta Umberto; Salvatore Misticone interpreta Ciro; Gino Nardella interpreta un prete; Margherita Di Rauso interpreta Carmela; Alessandra Mantice interpreta Lucia; Clara Morlino interpreta Concetta; Carolina Rapillo interpreta Carla; Francesca Somma interpreta Bianca; Gigio Morra interpreta un medico.

La trama del film Filumena Marturano

La trama del film con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. Filumena Marturano ha un passato da prostituta e tre figli che cresce in segreto. Vive con il ricco Domenico Soriano, si occupa della casa e di curare i suoi affari. Domenico, nonostante sia ormai un uomo fatto e finito, non rinuncia alla bella vita. Così, Filumena adotta uno stratagemma per farsi sposare. Lo convince di essere in fin di vita. Dopo le nozze, però, Domenico viene a conoscenza della verità e intende chiedere l'annullamento. Allora, Filumena gli rivela che lui è il padre di uno dei suoi tre figli. L'uomo tenta in tutti i modi di scoprire quale dei tre sia sangue del suo sangue, ma la donna non ha intenzione di dirglielo perché i figli sono tutti uguali.

Dove vedere il film in streaming e replica

Filumena Marturano andrà in onda martedì 20 dicembre alle ore 21:20 su Rai1. Sarà possibile assistere al film in diretta streaming su RaiPlay.it. Per vedere Filumena Marturano in replica, basterà collegarsi alla piattaforma Rai.