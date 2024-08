“Raimondo Todaro fuori da Amici 2024/2025”: l’insegnante di danza non sarebbe stato riconfermato

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Raimondo Todaro sarebbe fuori da Amici. Ad annunciarlo è Giuseppe Candela che su Dagospia rivela che il ruolo dell’insegnante di ballo non sarebbe stato riconfermato in vista della stagione 2024/2025 del programma.

Raimondo Todaro da Ballando con le stelle ad Amici

Todaro era sbarcato ad Amici nel 2021, dopo avere lasciato il suo ruolo di insegnante di danza a Ballando con le stelle. Una scelta professionale che l’uomo ha continuato nato a difendere negli anni, nonostante la velata disapprovazione di Milly Carlucci che aveva visto passare alla concorrenza uno tra i coach più talentosi e riconoscibili del suo programma. Dopo il passaggio, dietro le quinte del talent show si erano susseguite a lungo voci relative a una distanza tra Todaro e la conduttrice Maria De Filippi, indiscrezioni che i diretti interessati non hanno mai confermato.

“Cast riconfermato quasi in toto”

Dovrebbe rimanere inalterata, invece, la parte restante del cast. Secondo Dagospia, Todaro a parte, lo staff della trasmissione sarebbe stato quasi totalmente riconfermato. È evidente he lo spazio presumibilmente lasciato vuoto da Raimondo debba essere occupato da un collega pronto a prendere il suo posto. Lo stile di danza che fa capo a Todaro è quello del latino-americano, stile che richiede una specifica preparazione, è probabile, dunque, che la ricerca di un sostituto debba rispettare precise caratteristiche. A dirsi pronto a sbarcare nel cast del talent show, proprio recentemente, è stato Stefano Oradei, altro volto di Ballando con le stelle. “Se farei mai Amici di Maria? Sì, come rifarei anche Ballando, ma non ho avuto dei contatti diretti al momento. Devo dire che fare Amici mi permetterebbe di fare il mio lavoro e sarebbe un’esperienza bella e interessante. Continuerei a fare il maestro di danza, che poi è il mio lavoro e quello che amo fare. Quindi sì che lo farei”, ha dichiarato il ballerino e coreografo, neo marito di Manila Nazzaro, in una recente intervista.