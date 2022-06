Raimondo Todaro resta ad Amici, Milly Carlucci: “Ho dato il là alla sua carriera” Raimondo Todaro resta protagonista di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Privo di astio il commento di Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle: “Ho dato il là alla sua carriera”.

A cura di Stefania Rocco

Raimondo Todaro resta al suo posto ad Amici. L’insegnante di ballo è approdato alla corte di Maria De Filippi, che l’ha voluto nel ruolo di insegnante di danza e coach del talent show di Canale5. Prima di Amici, Todaro è stato per anni volto di Ballando con le stelle, programma condotto da Milly Carlucci. Poi l’anno scorso la svolta: il ballerino, seguendo il percorso già tracciato dalla moglie Francesca Tocca, ha lasciato lo show di Rai1 per abbracciare il nuovo progetto propostogli dalla squadra di Maria De Filippi. E Milly Carlucci è stata costretta a sostituirlo.

Milly Carlucci: “Ramondo Todaro? Orgogliosa di averci visto lungo”

La scelta di Todaro difficilmente gli consentirà ripensamenti. Ha imboccato un percorso diverso da quello tracciato per lui da Milly Carlucci che, intervistata dal settimanale Mio, ribadisce però di non avere nulla da rimproverare al suo ex maestro di danza:

Sono felicissima per lui. Sono orgogliosa di averci visto lungo e di aver dato il là alla sua carriera. Invidia e gelosia sono due sentimenti che non mi appartengono. Ognuno di noi ha il diritto e il dovere di inseguire i propri sogni; figuriamoci se nego questa possibilità ai miei figli, biologici o lavorativi che siano!

L’arrivo di Raimondo Todaro a Ballando con le stelle

Raimondo Todaro con il fratello Salvatore

Fu proprio Milly Carlucci a volere Raimondo Todaro nel suo show. Il suo ingresso nel cast avvenne per caso. Raimondo aveva accompagnato il fratello ai casting ma, a sorpresa, fu lui stesso a colpire la conduttrice che decise di assumerlo. Anche il fratello di Raimondo, Salvatore, è un ballerino professionista, una passione che li accomuna. Insieme a Raimondo ha aperto una scuola di danza a Catania, inSicilia, luogo in cui lavorano entrambi sebbene con gradi di impegno differenti dovuti ai frequenti viaggi di Raimondo durante l’anno. È Salvatore, in particolare, a occuparsi dell’accademia di famiglia.