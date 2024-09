video suggerito

Simone Casula fuori dal cast di Ballando con le stelle: “Sono dispiaciuto”, perché non lo hanno riconfermato Il ballerino Simone Casula ha annunciato che non farà parte del cast di Ballando con le stelle. Non è stato riconfermato. In uno sfogo pubblicato su Instagram, ha svelato le motivazioni che gli sono state date. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Simone Casula fuori da Ballando con le stelle. Il ballerino, che nelle scorse edizioni aveva affiancato personaggi come Rosanna Banfi e Rosanna Lambertucci, non è stato riconfermato nel cast. Lo ha comunicato lui stesso sui social, spiegando che non è stata una sua decisione. Non ha nascosto il dispiacere nel non poter tornare in gara nel programma condotto da Milly Carlucci, ma ha anche svelato che affiancherà uno dei ballerini per una notte.

Lo sfogo di Simone Casula, tornerà a Ballando come ballerino per una notte

Simone Casula, in uno sfogo pubblicato su Instagram, ha annunciato che non farà parte del cast della nuova edizione di Ballando con le stelle: "Ciao amici, ho pensato di rendervi partecipi della mia futura assenza nella prossima edizione di Ballando, nel rispetto di chi mi ha seguito e regalato affetto nelle edizioni passate". Poi, ha svelato le motivazioni che gli hanno dato per la mancata riconferma:

Le motivazioni che mi sono state date sono semplicemente riguardanti la scelta del cast dei vip. Non nego di essere dispiaciuto, ma quest'anno non sarò in gara. Continuerò a far parte della famiglia di Ballando e mi vedrete ballare in quella pista come ballerino per una notte. Auguro comunque un grosso in bocca al lupo a Milly, ai miei colleghi e ai nuovi concorrenti.

Dunque, gli spettatori avranno modo di rivedere Simone Casula accanto al ballerino per una notte.

Lucrezia Lando ha lasciato Ballando con le stelle

Anche Lucrezia Lando non sarà nel cast di Ballando con le stelle. In questo caso, però, si è trattato di una decisione presa dalla stessa ballerina. Su Instagram ha spiegato di volersi impegnare in un nuovo progetto: "Quest’anno non farò parte del cast di Ballando con le stelle. Ho deciso di prendermi quest’anno per concentrarmi e mettere tutta me stessa su un nuovo importantissimo progetto che condividerò nei prossimi giorni. In bocca al lupo a Milly Carlucci e a tutto lo staff”.