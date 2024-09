video suggerito

Selvaggia Lucarelli sarà in giuria a Ballando con le stelle, la conferma di Milly Carlucci Milly Carlucci ha confermato la presenza di Selvaggia Lucarelli nella prossima edizione di Ballando con le stelle. Le due appaiono in un video, pubblicato su Instagram, in cui scherzano sul ruolo, talvolta temuto, della giornalista nella trasmissione di Rai1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La prossima edizione di Ballando con le stelle è ormai in via di definizione, il 28 settembre ci sarà la prima puntata, un po' in anticipo rispetto agli anni scorsi e Milly Carlucci, settimana dopo settimana, continua a diffondere informazioni sulla trasmissione. In un video pubblicato su Instagram, la conduttrice conferma la presenza di Selvaggia Lucarelli che, infatti, sembrava non essere ancora certa.

Selvaggia Lucarelli sarà a Ballando con le stelle

Dopo l'ultima edizione dello show danzante di Rai1, circolavano indiscrezioni in merito alla possibilità che la giornalista potesse tornare nuovamente nel ruolo di giurata e, di fatti, era stata lei stessa a mettere in dubbio la sua presenza. In un video pubblicato sui social, la conduttrice ha però confermato che Lucarelli non abbandonerà la sua poltrona e infatti, rispondendo ad un ipotetico intervistatore, ha dichiarato:

Selvaggia Lucarelli sicuramente sarà in giuria. Questa è la domanda che mi fanno tutti. Per lei è la sua nona volta come giurata. Ma perché avere paura di Selvaggia? Lei è simpatica, intelligente, piena di umorismo. E poi, che sarà mai un ruggito di Selvaggia? Lei è del leone.

Lo sketch continua chiamando in ballo proprio Lucarelli che, quindi, ironizzando sul suo personaggio, esordisce dicendo: "Io non capisco davvero cosa possa farvi paura di me. Al di là che io possa dare un brutto giudizio, boicottare il voto di Carolyn, scrivere un post su di voi e coalizzarmi con Mariotto. Al di là di poter dare uno zero? Che mai potrò farvi? Perché questa paura?"

Il rapporto tra Milly Carlucci e Selvaggia Lucarelli

D'altra parte, in più occasioni, Milly Carlucci ha dichiarato che i rapporti tra lei e la giornalista sono sempre stati rispettosi e non ci sono mai stati screzi come, invece, si era vociferato. Nonostante le due abbiano un comportamento diverso che, ovviamente, adottano anche una volta accesa la telecamera, questo non incide sul legame che le unisce, come la conduttrice ha affermato intervistata dal Messaggero:

I rapporti personali non sono messi in ombra dal fatto che ognuno faccia la sua parte in scena. Non lavoreremmo insieme se non ci stimassimo a vicenda. Quando giochi a carte con gli amici, giochi per vincere. Se un amico bara, magari si litiga. Ma non si mette in dubbio l’amicizia di una vita.