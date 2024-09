video suggerito

Milly Carlucci: "A Ballando con le Stelle anche le campionesse olimpiche del volley" Milly Carlucci annuncia una novità per la prima puntata di Ballando con le Stelle. Ospiti della serata di apertura saranno infatti le atlete olimpiche che hanno conquistato l'Oro nel volley femminile a Parigi.

A cura di Andrea Parrella

È tutto pronto per Ballando con le Stelle. Il programma debutterà sabato 28 settembre su Rai 1, tenendo compagnia al pubblico fino a dicembre con quella che sarà la 19esima edizione di uno dei programmi più longevi di Rai1. Dopo l'annuncio dei componenti del cast, comunicati nelle scorse settimane, si aggiungono dettagli in vista della prima puntata, con Milly Carlucci che continua a puntare sullo sport, in particolare sugli effetti dei successi olimpici.

Ballando con le Stelle fa il pieno di atleti

A ‘Da noi… a ruota libera' la conduttrice, intervistata da Francesca Fialdini, ha rivelato che nella puntata di apertura saranno ospiti del programma alcune delle azzurre che hanno vinto l'oro olimpico nel volley a Parigi: "Quella sera le squadre Conegliano e Milano sono a Roma per la Supercoppa di volley. Finita la partita, verranno da noi! Sarà una grande soddisfazione avere con noi l'eccellenza dello sport italiano". Quella delle atlete azzurre è una scelta in continuità con l'inserimento nel cast dello schermidore Tommaso Marini, anche lui in Francia nelle scorse settimane. Ci sarà tra loro, probabilmente, Paola Egonu, che era già stata ospite del programma in passato.

Le parole su Federica Pellegrini

E parlando di atleti, non si può evitare di nominare Federica Pellegrini, tra le sportive migliori della storia, che sarà invece nel cast fisso del programma, ballando con Angelo Madonia: "La Pellegrini è la bellezza, la classe, l'agonismo ma anche la simpatia – ha detto Milly Carlucci – La conosciamo come la ‘Divina', ma oggi è anche mamma. E' una donna forte, ma anche fragile. E questa è una cosa bellissima". La presenza di Madonia, come noto, è anche legata alla partecipazione al programma di Sonia Bruganelli, che con il maestro di ballo del programma ha una relazione. Infine Milly Carlucci ha parlato di un altro fatto inedito che riguarda i Cugini di Campagna, anche loro nel cast: "Per la prima volta nella loro storia scenderanno dalle… zeppe! Anche perché sulle zeppe si spaccherebbero le gambe…".