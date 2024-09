video suggerito

Milly Carlucci punta al confronto tra Ferragni e Selvaggia Lucarelli a Ballando: "Ho un ruolo per Chiara" Milly Carlucci presenta a Il Messaggero la nuova edizione di Ballando con le stelle. La conduttrice svela le novità, alcuni dettagli sui concorrenti, e racconta del suo corteggiamento a Chiara Ferragni per la quale avrebbe "un ruolo perfetto". In giuria, però, dovrebbe esserci ancora Selvaggia Lucarelli.

A cura di Gaia Martino

Milly Carlucci sta per tornare in tv con l'appuntamento del sabato sera con Ballando con le stelle. Tredici personaggi, tra volti noti dello spettacolo e dello sport italiano, scenderanno in pista per regalare tanto intrattenimento. Di questi, ne sono stati presentati 12, manca l'ultimo protagonista della nuova edizione che sarà annunciato "appena sarà possibile" ha dichiarato la conduttrice che in una lunga intervista per Il Messaggero ha rivelato alcune novità sul programma. Tra queste, una riguarda Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale che, stando alle parole della presentatrice, potrebbe vestire i panni di "ballerina per una notte", ma in giuria c'è Selvaggia Lucarelli.

Le parole di Milly Carlucci

Ballando con le stelle tornerà in onda con la nuova edizione che prevede due puntate in più rispetto al solito. A Il Messaggero Milly Carlucci ha spiegato che ci saranno "più colpi di scena, più eliminazioni a sorpresa. La squadra di autori non cambia". Mara Maionchi non sarà nella giuria del talent, ma "Mi piacerebbe averla come ballerina per una notte" ha spiegato la conduttrice che "chiuderà i nomi della giuria entro la prima settimana di settembre". Manca il tredicesimo concorrente che sarà annunciato "appena sarà possibile". "Niente di scandaloso, ma per motivi legati a questa persona ancora non si può dire chi sia", ha aggiunto. Sarà una donna ma non si tratta di Chiara Ferragni: "È stata presa in considerazione in varie annate, ma non siamo mai arrivati a concludere. Ma chissà che non ci sia un’apertura per lei, quest’anno", ha aggiunto la conduttrice che potrebbe assegnarle il ruolo di ballerina per una notte, "un ruolo non impegnativo, light, per avvicinarsi al palco e capire com’è l'ambiente. Sarebbe perfetto". Sembrerebbe confermare la presenza di Selvaggia Lucarelli con la quale i rapporti sono "meravigliosi", ha spiegato: "I rapporti personali non sono messi in ombra dal fatto che ognuno faccia la sua parte in scena. Non lavoreremmo insieme se non ci stimassimo a vicenda. Quando giochi a carte con gli amici, giochi per vincere. Se un amico bara, magari si litiga. Ma non si mette in dubbio l’amicizia di una vita". Milly Carlucci ha raccontato di aver chiesto a Fiorello di partecipare al programma "tutti gli anni", ma "lui non viene, non si espone. Più i personaggi sono grandi e più è difficile tirarli fuori dalla comfort zone".

I dettagli sui concorrenti già annunciati

I Cugini di Campagna "balleranno insieme", stando a quanto rivelato da Milly Carlucci che ha definito Bianca Guaccero e Federica Nargi i "peperoncini" dell'edizione: "Il colpaccio? Alan Friedman, molto simpatico, un battutista sopra le righe". "Barbareschi ci sorprenderà" ha aggiunto la conduttrice che tra i concorrenti ha scelto anche Sonia Bruganelli: "Ci conosciamo da anni, non avevamo mai fatto cose insieme. C’era la voglia". Il più competitivo? Ossini, ha dichiarato la Carlucci che ha rilasciato un commento anche su Federica Pellegrini: "Lei è la divina. Dovrà essere all’altezza della sua fama, l’aspettano tutti al varco".