Sonia Bruganelli su Angelo Madonia: "Non saremo in coppia a Ballando, non espongo la mia intimità" Sonia Bruganelli ha parlato della partecipazione a Ballando con le stelle e ha spiegato i motivi per cui ha deciso di non ballare con Angelo Madonia. Poi, ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo la separazione da Paolo Bonolis.

A cura di Daniela Seclì

Sonia Bruganelli è tra i concorrenti di Ballando con le stelle. L'imprenditrice ha parlato di questa esperienza che condividerà con Angelo Madonia, suo attuale compagno (ma i due non si esibiranno in coppia). Bruganelli ha dichiarato che la partecipazione al programma di Milly Carlucci si inscrive nella ricerca di leggerezza che contraddistingue questo periodo della sua vita. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, ha spiegato perché lei e il suo compagno non balleranno insieme:

Abbiamo chiesto di non ballare in coppia per mille motivi e devo dire che con il mio maestro, Carlo Aloia, mi trovo benissimo. Mi ricorda mio fratello, è una persona con la quale potrei aprirmi. Non penso che il gossip sarà su me e Angelo, ci sono altre coppie che potrebbero accendere la curiosità. Sono qui per togliere una corazza, e avere un maestro come Carlo, così simile a una persona che mi è cara, mi darà la possibilità di lasciarmi andare anche nel ballo e di fare cose che non avrei potuto condividere se avessi avuto una persona come Angelo. In quel caso avrei sentito di portare la mia intimità fuori, non lo avrei mai fatto, sarebbe stato un contatto diverso.

Come è cambiata la sua vita dopo la separazione da Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli, poi, ha spiegato che la sua vita dopo la separazione da Paolo Bonolis ha subito un inevitabile cambiamento che, in qualche modo, ha influenzato anche il rapporto con il suo corpo:

La mia vita è cambiata e il corpo è cambiato di conseguenza. Ci sono periodi che ti fanno stare comoda e inizi un po' a sederti, ma questa per me è una fase in cui non sono comoda, la mia vita dopo la separazione è accelerata, c'è un equilibrio diverso. Per me questo è un nuovo inizio, devo dire che era diverso il rapporto che avevo prima con il mio corpo proprio perché dovevo prendere una decisione, ora che vivo una situazione più definita è tornato quello di prima.

Perché Sonia Bruganelli ha accettato di partecipare a Ballando con le stelle

Sonia Bruganelli ha raccontato di essere rimasta molto colpita dall'impegno con cui Milly Carlucci – che conosce da anni – segue ogni dettaglio del programma. Accettando il ruolo di concorrente a Ballando con le stelle, l'imprenditrice è uscita dalla sua comfort zone: "Sarebbe stato divertente fare il giudice a Ballando con le stelle, ma non avrebbe rappresentato un cambiamento e non si sarebbe sposato con questa fase della mia vita, con questa voglia di essere leggera e di ascoltarmi di più". Ovviamente i primi giorni di allenamento non sono stati affatto facili:

Mi fanno male le ossa, mi fa male la schiena, sono stanca, però la vedo come un'opportunità: invece di andare dall'analista tiro fuori qualcosa di me qui. È anche un alibi per staccare la testa dalle responsabilità e mi sto divertendo molto.