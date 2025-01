Il compleanno di Bianca Guaccero: festa con palloncini e torte (e dedica di Giovanni Pernice)

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Bianca Guaccero, nata il 15 gennaio 1981, compie oggi 44 anni. La conduttrice sui social ha mostrato alcune foto che la vedono alle prese coi festeggiamenti: palloncini, due torte personalizzate, gli auguri degli amici e ovviamente una dedica speciale del suo compagno. Prosegue a gonfie vele la relazione con Giovanni Pernice.

Il compleanno di Bianca Guaccero

Per Bianca Guaccero questo è un compleanno speciale, particolarmente felice. La conduttrice è reduce da un'esperienza televisiva entusiasmante, che le ha regalato tante soddisfazioni: ha vinto Ballando con le Stelle con Giovanni Pernice. E quello che doveva essere solo il suo maestro di ballo, si è invece trasformato in un principe azzurro: i due stanno insieme e non potrebbero essere più innamorati.

Hanno trascorso insieme le festività natalizie e hanno cominciato l'anno con tanti progetti di vita di coppia: sembra che lui sia pronto al trasferimento a Roma e vorrebbero convolare presto a nozze. Insomma, è una storia serie, approvata anche dalla figlia di lei, che ha già avuto modo di conoscere il danzatore. Alice ha 10 anni ed è nata dal matrimonio con Dario Acocella, finito nel 2017, una separazione molto dolorosa e sofferta. La conduttrice è stata single a lungo, ma ora ha ritrovato l'amore.

Nelle Instagram Stories Giovanni Pernice le ha espresso tutti i suoi sentimenti, scrivendo:

Buon compleanno a te Wonder Woman! Sei un concentrato di talento, bellezza e bontà d'animo. Ogni giorno mi ricordi qaunto sia fortunato ad averti al mio fianco. Ti amo!

Chissà se celebreranno l'occasione in modo romantico, da soli. Intanto, la conduttrice ha avuto modo di festeggiare coi colleghi. È attualmente impegnata in Rai con Dalla strada al palco, al fianco di Nek. Tutto lo staff le ha fatto una sorpresa: accoglienza con applausi, un bouquet di fiori, dei palloncini colorati, rose bianche e anche due torte personalizzate. I fan avranno modo di vederla anche al Festival di Sanremo, dove tornerà dopo 17 anni.