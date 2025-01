video suggerito

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, elegante look coordinato per dare il benvenuto al 2025 Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno festeggiato Capodanno insieme a Londra, elegantemente vestiti in abiti da sera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Il nuovo anno di Bianca Guaccero è cominciato all'insegna dell'amore, della ritrovata serenità. La conduttrice ha salutato il 2024 (l'anno della rinascita) e ha dato il benvenuto al 2025 festeggiando assieme al nuovo compagno. Prosegue a gonfie vele la storia con Giovanni Pernice, nata all'interno del programma Ballando con le Stelle.

Bianca Guaccero saluta il 2024 e accoglie il 2025

Il regalo più grande che il 2024 ha fatto a Bianca Guaccero è stata la partecipazione a Ballando con le Stelle, che ha rappresentato per lei una svolta professionale e non solo. Ha vinto il programma in coppia con Giovanni Pernice e ora si appresta a tornare in tv con nuovi entusiasmanti progetti. Carlo Conti ha confermato la sua presenza al Festival di Sanremo, come conduttrice del Prima Festival. Ma prima, affiancherà anche Nek in Dalla strada al palco, in onda a partire da venerdì 10 gennaio in prima serata su Rai1.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Il programma le ha permesso anche di trovare l'amore. Piano piano il rapporto con l'insegnante di ballo Giovanni Pernice si è evoluto in qualcosa di più. La loro sintonia, il loro affiatamento si sono trasformati in un sentimento che è stato impossibile ignorare e che non passava inosservato neppure gli attenti occhi del pubblico. Oggi sono una coppia felice e affiatata e già pensano al matrimonio.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice festeggiano in abiti da sera

La coppia ha trascorso insieme il Natale, ma anche il Capodanno. Hanno deciso di chiudere il 2024 e dare il benvenuto al 2025 trasferendosi per qualche giorno a Londra. Hanno scelto la capitale inglese per la loro vacanza, una città molto cara al ballerino. Qui hanno trascorso una serata elegante, in abiti da sera. Per il party dell'ultimo dell'anno si sono vestiti coordinati, entrambi all'insegna del nero: completo scuro con camicia bianca e papillon per lui, look total black per lei con un abito a sirena, con maxi scollatura a V e schiena nuda. Sono pronti a vivere un magico 2025 l'uno accanto all'altra.