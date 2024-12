video suggerito

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, la vittoria a Ballando con le Stelle si colora di nero Look coordinati all’insegna del nero in finale per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che hanno vinto l’edizione 2024 di Ballando con le Stelle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Si è conclusa un'edizione di Ballando con le Stelle particolarmente fortunata, che ha regalato al pubblico grandi emozioni e colpi di scena dall'inizio alla fine. Milly Carlucci nell'ultima puntata ha ringraziato uno a uno tutti coloro che hanno contribuito al successo del programma, mostrando anche la sua commozione per l'affetto del pubblico e dei colleghi. La finale ha visto sfidarsi coppie talentuose: quest'anno sul palco è stato portato un livello particolarmente alto. Sei, le coppie che si sono contese la vittoria, ma alla fine ad alzare la coppa sono stati Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice vincitori

I pronostici si sono avverati: Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno vinto Ballando con le Stelle 2024. La coppia era data per favorita da settimane, anche se gli altri finalisti si sono rivelati degni sfidanti, capaci di dare del filo da torcere: sul podio sono saliti anche Federica Pellegrini con Pasquale La Rocca e i Nargilla, dunque Federica Nargi con Luca Favilla.

I vincitori dalla loro parte hanno avuto una sintonia che ha permesso loro di spiccare su tutti gli altri, una sintonia che hanno costruito nel tempo e che è evoluta settimana dopo settimana. Questo legame così intenso ha dato loro una marcia in più, che unita alla notevole tecnica portata in scena, ha creato un mix esplosivo. La conduttrice Rai e il maestro oggi sono una coppia nella vita privata: si sono innamorati e hanno addirittura lasciato intendere di voler convolare a nozze.

Il tango di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

I look coordinati della coppia

La coppia è salita sul palco, nella serata finale, sfoggiando eleganti look coordinati all'insegna del nero. Hanno esordito con un tango intenso, passionale, eseguito con precisione e una tecnica magistrale, che ha emozionato al pubblico: al termine dell'esibizione erano tutti in piedi. Anche i giudici (assente Guillermo Mariotto) non hanno potuto fare altro che assegnare tutti 10. La ballerina ha indossato un abito nero monospalla con corpetto ricamato semitrasparente; completo gessato per il suo compagno.

Poi i due hanno riproposto una delle loro esibizioni più riuscite, un charleston: shorts, gilet e reggicalze in total black per lei, completo scuro con tocco di rosa (papillon e gilet) per lui. Per la terza esibizione ha coppia ha proseguito sul total black coordinato: tuta con scollo all'americana, schiena completamente nuda e cristalli sul corpetto per lei, pantalone e camicia neri per lui. Il pubblico ha assegnato a loro la vittoria col 61% dei voti. Ora per i due comincia una nuova vita, al di fuori del programma e senza telecamere, ma ancora insieme.