Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, il charleston coi cappelli condensa tecnica e sintonia Nella sesta puntata di Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno conquistato pubblico e giudici con un charleston impeccabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Dopo la travolgente rumba della scorsa settimana, valsa un bel terzo posto, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono riusciti a migliorarsi ancora, aggiudicandosi il secondo posto in classifica generale. Il charleston presentato dalla coppia ha conquistato giudici e pubblico. Saranno loro a vincere questa edizione di Ballando con le Stelle?

Il charleston di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

La coppia si è cimentata con un charleston. Bianca Guaccero si è presa la scena: Giovanni Pernice ha lasciato che fosse lei ad aprire e chiudere l'esibizione da sola e la conduttrice è stata impeccabile nell'esecuzione dei passi. Uno spettacol oper gli occhi vederla così a proprio agio, sicura di sé e consapevole nei movimenti. La riuscita dell'esibizione, però, è merito anche della grande sintonia dimostrata nella parte centrale, quella danzata insieme, un mix di interpretazione e acrobazie che ha lasciato tutti senza fiato. Non poteva che esserci la standing ovation. La coppia si è vestita coordinata in total black: allieva in shorts, gilet con scollo a V e bottoni, reggicalze; completo con dettagli rosa (gilet e papillon) per il maestro. Entrambi hanno usato il cappello come accessorio di scena per dare un tocco di brio.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, più che ballerini

Come è già accaduto nelle precedenti edizioni, anche stavolta l'amore ha bussato alla sala prove di Ballando con le Stelle. Tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si è creata un'intesa che va ben oltre quella tra maestro e allieva. Puntata dopo puntata i due sono sempre più vicini e la loro grande sintonia contribuisce e rendere impeccabili le loro performance in scena.

Sono tra i preferiti di pubblico e giudici. Proprio incalzati da Selvaggia Lucarelli nella scorsa puntata, non hanno confermato ma neppure smentito la relazione. La conduttrice ha però ammesso di avere tanta voglia di essere finalmente felice, di innamorarsi, dopo 8 anni da single.