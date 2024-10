video suggerito

Bianca Guaccero in sottoveste, continua a ballare con Giovanni Pernice nonostante la spallina rotta Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno conquistato il podio di Ballando con le stelle, sabato 26 ottobre. Piccolo incidente in scena per la concorrente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Puntata ricca di sorprese, quella di Ballando con le stelle di sabato 26 ottobre: nessuna coppia ha lasciato la competizione, dunque per tutti i concorrenti prosegue la corsa verso la finale e la vittoria. La scelta è dovuta al possibile ritiro dalla gara di Nina Zilli e Pasquale La Rocca. La cantante ha subito degli infortuni che ne hanno compromesso la salute fisica e dunque anche le capacità di ballare al pieno delle possibilità. Il pubblico e la giuria a gran voce hanno chiesto loro di andare avanti: nei prossimi giorni si saprà la decisione finale. Sul podio della serata sono saliti Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti seguiti da Federica Nargi e Luca Favilla. Terzo posto per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.

La rumba di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

La coppia, una delle favorite alla vittoria di questa edizione dello show, si è stavolta cimentata con una travolgente rumba sulle note di Con tutto l'amore che posso. Hanno conquistato tutti, sia il pubblico che la giuria, a cui non è sfuggita la loro grande intesa, ma anche la performance di alto livello che hanno portato in scena. In particolare Carolyn Smith ha elogiato le doti della conduttrice, che non ha un passato da ballerina, eppure riesce ad eseguire i passi in maniera impeccabile. Impossibile non notare la crescente sintonia tra i due, forse non solo professionale. Si sono più volte baciati, mentre ballavano.

Per l'esibizione, Bianca Guaccero ha indossato una sottoveste rosso fuoco con inserti di pizzo nero. Purtroppo, durante la coreografia qualcosa è andato storto, ma lei ha continuato senza neppure rendersene conto. Solo al termine dell'esibizione si è accorta di una spallina staccata, che fortunatamente non ha creato alcun problema e non ha compromesso l'esecuzione. Prima si è coperta con una giacca, poi ha fatto il suo ingresso in scena una sarta. "È un po' imbarazzata, ha una spallina che le cade. Mentre parliamo te la cuce, mettiamo un punto. Credo non sia uscito nulla!" l'ha rassicurata la padrona di casa Milly Carlucci.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sempre più vicini

I due ballerini hanno lavorato alla coreografia a Londra: Bianca Guaccero è volata nella capitale inglese, dove il suo maestro risiede da ormai 10 anni. Questo viaggio ha ulteriormente alimentato le voci di una profonda vicinanza tra i due, che va oltre il legame professionale instaurato per il programma. Velatamente, la concorrente ha confermato la sintonia con Giovanni Pernice. Incalzata da Selvaggia Lucarelli, che le ha fatto una domanda molto diretta, Bianca Guaccero ha risposto: "Vedremo. Tutti meritiamo di essere felici, io sono sulla buona strada".