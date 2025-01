video suggerito

Bianca Guaccero in versione dark lady: presenta Dalla Strada al Palco col maglione da 400 euro Bianca Guaccera è pronta per tornare in tv: nelle ultime ore ha presentato Dalla Strada al Palco, il programma che condurrà con Nek dal 10 gennaio, e ne ha approfittato per dare una piccola anticipazione del suo stile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bianca Guaccero sta vivendo un momento davvero magico della sua vita e non solo perché ha ritrovato l'amore accanto a Giovanni Pernice, il ballerino con cui ha fatto coppia a Ballando con le Stelle: dopo aver vinto il programma del sabato sera di Rai 1, è anche diventata richiestissima a livello professionale. Oltre a essere stata scelta come conduttrice del Prima Festival che andrà in onda il prossimo febbraio prima di ogni serata sanremese, a partire dal 10 gennaio sarà anche al fianco di Nek in Dalla Strada al Palco. Ieri ha presentato il programma durante una conferenza stampa che si è tenuta a Roma e ne ha approfittato per trasformarsi in una dark lady.

Bianca Guaccero in total black è pronta per il ritorno in tv

Durante le vacanze di Natale Bianca Guaccero si è dedicata alla famiglia e al fidanzato Giovanni Pernice, servendosi dei social per documentare i momenti più belli di queste festività "post Ballando con le Stelle". Ha portato il fidanzato in Puglia, ha fatto un dolce tatuaggio di coppia e infine è volata a Londra per godersi un Capodanno diverso dal solito. Ora, però, per lei è arrivato il momento di tornare a lavorare (e di godersi il ritrovato successo). Ieri ha partecipato alla presentazione di Dalla Strada al Palco, il programma Rai dedicato agli artisti di strada in cui dal prossimo 10 gennaio affiancherà Nek, e ha dato una piccola anticipazione del suo stile "televisivo". Ha puntato sull'eleganza senza tempo del nero ma trasformandosi in una dark lady sensuale, scintillante e glamour.

Maglione Luisa Spagnoli

Chi ha firmato il maglione di paillettes di Bianca Guaccero

Per la conferenza stampa del suo nuovo programma Rai Bianca Guaccero ha abbinato un paio di pantaloni skinny total black a un maglione in tinta con dei fili di paillettes sul davanti, un modello con le maniche lunghe e a palloncino, il collo a barca e una maxi scollatura a V sulla schiena. Chi ha firmato il pull? Luisa Spagnoli, che sul sito ufficiale vende l'accessorio a 395 euro. Nel look della conduttrice non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps dark, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti legati in una coda di cavallo alta e tirata. Make-up con focus sulla bocca, sorriso stampato sulle labbra e grinta da vendere: Bianca sembra essere prontissima per tornare in tv.

Bianca Guaccero in Luisa Spagnoli