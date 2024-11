video suggerito

Dove vive Bianca Guaccero: la casa a Milano con salone industrial e ritratti personalizzati Bianca Guaccero vive a Milano con la figlia Alice, com’è fatta la sua casa? Una zona living molto ampia, una camera da letto con bagno e una stanzetta total pink per la bimba: ecco le foto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il ritratto personalizzato fuori la camera da letto

Bianca Guaccero è una delle grandi protagoniste della nuova edizione di Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci al quale partecipa in coppia con Giovanni Pernice. Fin dalle prime puntate i due avevano trovato una certa affinità ma solo di recente sono diventati ufficialmente una coppia, tanto da aver parlato a cuore aperto della loro relazione e dei loro sentimenti. La conduttrice lo avrebbe presentato addirittura alla famiglia, portandolo con lei a Bitonto, in provincia di Bari, cittadina di cui è originaria. Attualmente, però, vive a Milano con la figlia Alice: com'è fatta la sua casa? Spulciando il suo profilo social si scoprono alcuni originali dettagli dell'appartamento.

Il soggiorno living in stile industrial di Bianca Guaccero

L'appartamento milanese di Bianca Guaccero è sobrio e minimal ma arricchito da alcuni dettagli originali e personalizzati.

Il soggiorno

La stanza più grande è la cucina-soggiorno, un enorme spazio living diviso in diversi ambienti. Il lato riservato alla cucina ha una parete verde petrolio, il tavolo alto e una lavagnetta total black usata come un quadro.

La zona cucina

La zona dedicata al relax con libreria e tv è invece in stile industrial con dei mattoni a vista incassati nel muro. Il divano è maxi e con isola, interamente ricoperto con una tappezzeria di camoscio, e alle sua spalle c'è un iconico quadro di Totò.

Il bagno con vasca

Com'è fatta la camera da letto di Bianca Guaccero

Per quanto riguarda la camera da letto, è sui toni del grigio, ha una parete a effetto marmo e delle luci led rilassanti dietro la spalliera del letto.

La camera da letto di Bianca Guaccero

Probabilmente al suo interno c'è un bagnetto bianco con tanto di vasca, mentre appena fuori la porta c'è un enorme ritratto di Bianca ma in versione cartoon.

La camera della figlia Alice

La conduttrice ha fatto realizzare un'opera simile anche per la figlia Alice, appendendola fuori l'ingresso della sua stanza, quest'ultima interamente total pink con maxi specchi, decorazioni in legno con il nome inciso e quadri. Tutta la casa, inoltre, ha il pavimento in parquet. Giovanni Pernice avrà già visitato l'appartamento milanese di Bianca?