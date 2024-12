video suggerito

Bianca Guaccero a Sanremo 2025: giacca e cravatta per annunciare la conduzione del Prima Festival Bianca Guaccero sarà a Sanremo 2025, è stata infatti scelta da Carlo Conti come una delle conduttrici di Prima Festival, il programma che anticiperà tutte le serate all’Ariston. Cosa indosserà? Ha dato una piccola anticipazione del suo stile nello scatto ufficiale realizzato per la Rai. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Manca poco più di un mese al Festival di Sanremo 2025 e giorno dopo giorno il direttore artistico Carlo Conti comunica delle novità esclusive sull'evento più atteso dell'anno della tv italiana. A pochi giorni dal Natale aveva accolto i Big a Sarà Sanremo per rivelare i titoli dei brani che presenteranno all'Ariston, mentre nelle ultime ore ha annunciato i nomi dei conduttori di Prima Festival. Al timone del programma che precederà le serate ci saranno Gabriele Corsi, Mariasole Pollio e Bianca Guaccero. Quest'ultima, lieta del traguardo raggiunto, ha posato in versione mannish per uno scatto ufficiale.

Bianca Guaccero, da Ballando con le Stelle a Sanremo 2025

Bianca Guaccero sta vivendo un momento d'oro della sua carriera dopo l'ultimo anno difficile. Ha appena portato a termine l'esperienza a Ballando con le Stelle, programma in cui non solo ha trionfato col suo talento ma ha anche trovato l'amore al fianco di Giovanni Pernice, il ballerino che l'ha accompagnata in questa avventura. Ora i due sono letteralmente inseparabili: hanno fatto un tatuaggio di coppia dal valore simbolico, hanno trascorso il Natale insieme e nelle ultime ore hanno festeggiato il traguardo "sanremese" della showgirl. Nel post in cui Bianca ha commentato la notizia, a spiccare sono le parole del suo Giovanni, che con cuori ed emoticon innamorate ha scritto semplicemente "Ovviamente".

Il primo look "sanremese" di Bianca Guaccero

Cosa indosserà Bianca Guaccero in questa inedita esperienza a Prima Festival? Ha dato una piccola anticipazione del suo stile sanremese nella foto ufficiale realizzata negli studi Rai, nella quale ha posato in un'adorabile versione mannish. La conduttrice ha seguito il trend più gettonato del momento, quello dei tailleur ispirati alle linee maschili, scegliendo un abito total black con giacca e pantaloni coordinati. A completare il tutto non potevano mancare la camicia bianca e la cravatta a contrasto, accessorio must da diverse stagione. Capelli sciolti e scalati, make-up con focus sugli occhi e sorriso smagliante: di sicuro Bianca riuscirà a incantare tutti con la sua bellezza e con la sua simpatia.