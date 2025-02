video suggerito

Bianca Guaccero a PrimaFestival in smoking e top nude: il look vedo-non vedo per la seconda puntata Bianca Guaccero è la grande protagonista del PrimaFestival e per la seconda puntata andata in onda ieri sera ha puntato tutto sulla sensualità: ecco chi ha firmato il top nude che ha abbinato allo smoking.

A cura di Valeria Paglionico

Bianca Guaccero è una delle grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2025: Carlo Conti l'ha scelta per presentare insieme a Gabriele Corsi e Mariasole Pollio il PrimaFestival, programma che ogni sera andrà in onda subito dopo il Tg1 per dare qualche piccola anticipazione sulle attesissime serate. Reduce dalla vittoria di Ballando con le Stelle, la showgirl ha incantato tutti con la sua bellezza e il suo stile fin dal debutto "sanremese". Ieri sera, in occasione della seconda diretta, ha puntato tutto sulle trasparenze, riscrivendo in chiave iper sensuale un classico look mannish.

Quanto costa il top di pizzo di Bianca Guaccero

Se per il debutto aveva infiammato il PrimaFestival con un mini abito-giacca, per la seconda puntata Bianca Guaccero ha osato in fatto di sensualità. Insieme alla stylist Valentina Davoli ha deciso di seguire il trend della moda mannish con uno smoking total black firmato Aerenica, per la precisione un modello con pantaloni a sigaretta a vita altissima e giacca crop con revers in raso.

Bianca Guaccero in Aerenica

La cosa particolare è che, al posto delle classiche canotte di raso o dei reggiseni a vista che tanto spopolano da qualche anno, ha preferito un top di pizzo chantilly con collo arricciato a effetto vedo-non vedo. Decorato all-over con dei ricami floreali, il tessuto trasparente ha lasciato intravedere la pelle nuda, aggiungendo così un ulteriore tocco iper femminile alla scelta di stile di Bianca. Quanto costa il capo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 990 euro.

Top Aerenica

Lo stile di Bianca Guaccero a PrimaFestival

Nel secondo look sanremese di Bianca Guaccero non sono mancati i tacchi a spillo, il rossetto rosso fuoco e gli orecchini scintillanti, messi in risalto da uno chignon alto e tiratissimo. Come spiegatoci dalla sua stylist Valentina Davoli (che nei giorni scorsi era apparsa in alcune Stories che la conduttrice aveva dedicato ai fitting), a PrimaFestival l'obiettivo è rendere l'immagine di Bianca super sofisticata, mixando eleganza e femminilità con uno stile contemporaneo ma allo stesso tempo pulito. Nelle prime due puntate del programma ha superato a pieni voti la "sfida fashion sanremese", confermandosi una delle protagoniste più eleganti del Festival.