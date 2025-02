video suggerito

Bianca Guaccero in rosso dà il via a PrimaFestival: chi ha firmato il look per il debutto a Sanremo Ieri sera è partito PrimaFestival, il programma che accompagnerà il pubblico sanremese in tutte le serate dell'evento, e la conduttrice Bianca Guaccero ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile: ecco chi ha firmato il suo look rosso fuoco.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano poche ore all'inizio della 75esima edizione del Festival di Sanremo e tutto sembra essere pronto per renderla memorabile. Se da un lato le prove dei conduttori e dei Big sono blindatissime, fuori all'Ariston è già partita "la festa". Sono moltissimi, infatti, i fan curiosi che rimangono appostati per ore e ore in attesa di qualche volto noto della musica o dello spettacolo e ieri a quanto pare sono stati soddisfatti. Appena dopo il Tg1 serale ha debuttato PrimaFestival, il programma che accompagnerà il pubblico verso le attesissime serate sanremesi. A condurlo insieme a Gabriele Corsi e Mariasole Pollio c'è Bianca Guaccero, che per questo grande inizio ha puntato tutto sul rosso fuoco.

Bianca Guaccero in total red (e il commento di Giovanni Pernice)

Qualche giorno fa si era mostrata in una enorme camera-armadio alle prese con i fitting sanremesi, ora Bianca Guaccero ha finalmente dato il via a questa inedita esperienza al Festival. Sebbene manchino ancora due giorni all'inizio dell'evento, PrimaFestival è già partito e si preannuncia ricco di sorprese e di emozioni. Quale migliore occasione di questa per essere grintose e vitaminiche? È proprio quanto fatto dalla conduttrice che, con in sottofondo Rosso relativo di Tiziano Ferro, ha incantato i fan in total red, attirando l'attenzione soprattutto del fidanzato Giovanni Pernice, che non ha potuto fare a meno di commentare il look con un semplice "Senza parole".

Bianca Guaccero in Marella

Il PrimaFestival di Bianca Guaccero comincia con l'abito giacce

Per la prima puntata del PrimaFestival Bianca Guaccero ha sfoggiato uno dei capi della collezione Emily Ratajkowski x Marella: una abito-giacca in cady crêpe rosso fuoco, un modello doppiopetto dal fit aderente che lascia le gambe scoperte (prezzo 385 euro).

Emily Ratajkowski x Marella

Per completare il tutto la conduttrice ha scelto un paio di sandali neri con un vertiginoso tacco a spillo e una collana a serpente tempestata di pietre preziose. Non ha rinunciato al rossetto rosso coordinato al look, mentre per quanto riguarda l'acconciatura ha optato per una coda di cavallo alta che ha messo in risalto il make-up con focus su occhi e bocca. Cosa indosserà per la serata inaugurale del Festival?