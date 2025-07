Bianca Guaccero, trucco e parrucco mentre ripete il copione: “Bisogna ottimizzare”

Bianca Guaccero sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: dopo la vittoria a Ballando con le Stelle in coppia col fidanzato Giovanni Pernice, ha ricominciato a lavorare a pieno ritmo, diventando uno dei volti più amati della tv italiana. Ora, a pochi mesi dall'esperienza a Sanremo, è stata riconfermata al timone di Techeteche Top Ten, programma che va in onda ogni sera su Rai 1 per ricordare le canzoni e i programmi che hanno segnato la storia di generazioni diverse del nostro Paese. Ieri, in particolare, oltre a sfoggiare un look sensuale e senza tempo, ha anche rivelato un inedito dettaglio di stile andato in scena nel backstage: ecco di cosa si tratta.

L'ironia di Bianca Guaccero

Cosa fa Bianca Guaccero prima della diretta per apparire impeccabile sul piccolo schermo? Ripete il copione mentre si prepara ma la cosa particolare è che lo fa anche mentre è alle prese col trucco e parrucco.

Come ripete il copione Bianca Guaccero

Lo ha rivelato lei stessa, lasciandosi immortalare nel backstage con la testa all'ingiù e gli appunti sottolineati tra le mani: sebbene fosse tra le "grinfie" del parrucchiere e make-up artist, non ha rinunciato alla ripetizione delle sue battute, ironizzando sulla questione una volta terminata l'operazione. Sui social ha infatti scritto: "Il segreto è: ottimizzare", facendo riferimento alla sua capacità di essere multitasking.

Il look senza tempo di Bianca Guaccero

Bianca Guaccero con l'intramontabile tubino nero

Cosa ha indossato Bianca Guaccero per la puntata domenicale di Techeteche Top Ten? Ha puntato sull'eleganza senza tempo dell'intramontabile tubino nero, per la precisione su un modello in raso con la scollatura strapless a V, la gonna corta con lo spacco e dei drappeggi sui fianchi. Per completare il tutto ha scelto delle pumps col tacco a spillo e con una fibbia in tinta sulla punta. Piercing multipli alle orecchie, bracciale rigido in argento e capelli perfettamente in piega: Bianca Guaccero non ha nulla da invidiare alle dive internazionali, anzi, si è riconfermata un'indiscussa icona di bellezza e di stile "Made in Italy".