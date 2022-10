Michelle Hunziker senza filtri: il nuovo look per l’autunno è rosso fuoco con la schiena nuda Michelle Hunziker sta vivendo un momento molto felice della sua vita e lo si nota anche dal suo aspetto raggiante. Nelle ultime ore ha rivelato il nuovo look rosso fuoco con la schiena nuda e lo ha fatto con uno scatto senza filtri.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker sta vivendo un periodo molto felice della sua vita: nonostante pochi mesi fa abbia annunciato la separazione dal marita Tomaso Trussardi, pare aver trovato già il modo di riprendersi. Oltre agli innumerevoli successi professionali raggiunti negli ultimi mesi, ha anche scoperto che presto diventerà nonna per la prima volta e la cosa la rende gioiosa e raggiante. Dimenticate le nonne anziane e retrò, Michelle si è distaccata in modo drastico dalle convenzioni, apparendo sempre glamour, sofisticata e in forma in pubblico. Non sorprende, dunque, che di recente si sia mostrata senza filtri con un look provocante che di sicuro si rivelerà perfetto per l'autunno.

Il tubino rosso di Michelle Hunziker

Nelle ultime settimane Michelle Hunziker ha spaziato tra tailleur arancioni perfetti per Halloween e completi total pink in pieno stile Barbie. Ora, sebbene non abbia abbandonato la passione per i look monocromatici, ha scelto una tonalità decisamente più accesa: il rosso fuoco. Al motto di "Today red", la conduttrice si è scattata un selfie nello specchio di casa con indosso un sensuale tubino fasciante, un modello in maglia a costine con le maniche lunghe, la gonna al ginocchio e una maxi scollatura sulla schiena. Ha poi abbinato all'outfit anche la manicure, mentre per quanto riguarda le scarpe, ha preferito rimanere scalza (almeno tra le mura domestiche).

Michelle Hunziker in total red

Michelle Hunziker, "Perfettamente me"

Michelle ha completato il tutto con una piega sciolta dall'effetto bagnato che ha aggiunto un tocco sbarazzino all'outfit. La cosa particolare è che, nonostante si sia truccata da sola con i prodotti della sua linea Goovi, il risultato è stato impeccabile. Rossetto rosso, un tocco di rimmel e blush illuminante: la Hunziker è letteralmente raggiante. Nella didascalia ci ha poi tenuto a precisare che ha realizzato lo scatto senza filtri, aggiungendo la scritta "Perfettamente me". Insomma, sarà a causa della frizzante atmosfera autunnale o perché è felicissima di diventare nonna, ma la cosa certa è che la conduttrice emana una luce unica e particolare.

