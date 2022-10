Michelle Hunziker in rosa per il compleanno di Sole: al party con completo di maglia e stivali Sole Trussardi compie oggi 9 anni e mamma Michelle Hunziker ha organizzato una festa tutta per lei. Per l’occasione la conduttrice si è trasformata in una moderna Barbie con un look total pink.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è una giornata davvero speciale per Michelle Hunziker ma questa volta la futura vita da nonna non c'entra nulla: sta festeggiando il compleanno della seconda figlia Sole, la prima nata dal matrimonio ormai finito con Tomaso Trussardi, che oggi compie 9 anni. Fin dal risveglio la conduttrice si è dedicata a lei, le ha preparato innanzitutto la colazione e poi le ha permesso di passare la mattinata con la sorella Aurora Ramazzotti (con tanto di look coordinati). Ora è arrivato il momento del party vero e proprio e per l'occasione la svizzera non ha rinunciato allo stile sensuale e glamour: ecco il look scelto per l'evento.

Michelle Hunziker in versione Barbie Girl

Non è una novità che Michelle Hunziker documenti ogni dettaglio della sua quotidianità sui social, dunque i fan si aspettavano che avrebbe mostrato in anteprima il look scelto per la festa della piccola Sole. Si è immortalata di fronte allo specchio da selfie allestito da Il mondo di Meg in una ludoteca milanese, rivelando l'outfit in pieno stile Barbie Girl. La conduttrice ha infatti puntato sul total pink con un completo di maglia. Ha abbinato minigonna e maglione a collo alto con le maniche morbide, proponendo un'idea di stile che si rivelerà perfetta per aggiungere un tocco vitaminico alle giornate uggiose d'autunno.

Michelle Hunziker in rosa per la festa di Sole Trussardi

Michelle Hunziker con gli stivali bianchi

Per completare il look all'insegna del rosa Michelle Hunziker ha preferito rinunciare ai dettagli romantici. Al contrario, ha aggiunto un tocco rock e glamour. Oltre a lasciare le gambe nude in vista, ha indossato anche un paio di stivali bianchi col tacco a spillo, smorzando così il total pink effetto "caramella". Capelli sciolti e lisci, trucco appena accennato e sorriso stampato sulle labbra: la conduttrice è una mamma (e una futura nonna) super trendy. A questo punto, dunque, non resta che aspettare l'arrivo della festeggiata, la piccola Sole, per scoprire l'outfit scelto per il suo grande giorno.