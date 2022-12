Alessia Marcuzzi come negli anni ’80 nel promo di Boomerissima: torna in tv con scaldamuscoli e body Alessia Marcuzzi è pronta per dare il via a Boomerissima, il suo nuovo programma di Rai 2. Nel promo appena rilasciato è tornata indietro nel tempo, negli anni ’80 per la precisione, e ne ha approfittato per sfoggiare un adorabile look a tema.

A cura di Valeria Paglionico

Per Alessia Marcuzzi si avvicina uno dei momenti più importanti della sua carriera: dopo oltre un anno passato lontano dai riflettori, ora è pronta per tornare in tv. La scorsa estate ha annunciato di essere passata in Rai e di essere alle prese con la preparazione di un programma tutto suo intitolato Boomerissima, uno show che mixa divertimento ed effetto nostalgia Il debutto ci sarebbe dovuto essere lo scorso novembre ma per questioni logistiche è slittato a gennaio. A partire da martedì 10 gennaio alle 21.20 la conduttrice sarà ancora una volta sul piccolo schermo e lo ha annunciato con un promo in pieno stile anni '80.

Perché Alessia Marcuzzi balla su una canzone anni '80

Sarà perché voleva adeguarsi alla perfezione al mood della trasmissione o perché semplicemente intendeva ricordare gli anni della sua giovinezza, ma la cosa certa è che Alessia Marcuzzi è tornata indietro nel tempo per il promo di Boomerissima. Ha dato una piccola anticipazione del programma con uno spot ispirato agli anni '80, nel quale appare in tenuta sportiva sullo sfondo di una maxi cabina armadio mentre balla e si allena sulle note di I'm so excited delle Pointer Sisters, una delle canzoni simbolo di quel periodo storico. Nella didascalia è stato poi scritto: "Sound on per la sfida Boomer Vs Millennials. Con Alessia Marcuzzi si viaggia nel tempo".

Alessia Marcuzzi in versione anni ’80

Il look vintage di Alessia Marcuzzi

Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look dall'animo vintage? Alessia Marcuzzi lo ha fatto e il risultato è stato impeccabile. Ha indossato un body a costine sgambatissimo e scollato, decorato all-over con delle righe orizzontali gialle, nere e verdi, lo ha portato sopra un paio di leggings lucidi in lycra verde e ha completato il tutto con i classici scaldamuscoli di lana. Capelli sciolti e ondulati, rossetto rosso sulle labbra e grinta da vendere: la conduttrice sembra essere pronta ed entusiasta per dare il via a questa nuova esperienza televisiva. In quanti non vedono l'ora di poterla nuovamente ammirare sul piccolo schermo?