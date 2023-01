Alessia Marcuzzi torna in tv con Boomerissima: il look è mannish con cravatta e gilet Alessia Marcuzzi è pronta a tornare in tv, con un nuovo programma. Alla conferenza stampa di Boomerissima ha sfoggiato un elegante look mannish color fango.

A cura di Giusy Dente

Alessia Marcuzzi è prontissima per il ritorno in tv, che i fan aspettavano da tempo. La conduttrice è stata lontana per sua scelta dal piccolo schermo, si è presa un a pausa in attesa di poter lavorare a progetti interessanti, capaci di stimolarla realmente. Nel mentre, si è dedicata ad altro, lanciandosi in due avventure imprenditoriali: una linea di skincare e una collezione di borse. Ma ora ha trovato un programma che sente suo e in cui è pronta a dare tutta se stessa. La rivedremo martedì 10 gennaio in prima serata su Rai 2 con Boomerissima, alle prese con due diverse generazioni a confronto.

Alessia Marcuzzi presenta Boomerissima

Boomerissima è il programma che segna il ritorno in tv di Alessia Marcuzzi, dopo l'addio a Mediaset e la pausa dal piccolo schermo. La conduttrice in conferenza stampa ha spiegato di essere ancora in buoni rapporti con la vecchia emittente, di cui è stata per anni il volto di tanti programmi di successo. Ora, però, è la Rai la sua nuova famiglia: "Sono andata da Stefano Coletta e gli ho chiesto di andare espressamente su Rai 2, in una rete che mi somiglia molto" ha detto.

In Boomerissima la vedremo cantare, giocare, ballare e gestire tanti ospiti. Su Instagram ha dato voce ai suoi sentimenti scrivendo: "Sono tanto felice ed emozionata, è un programma che ho scritto durante la pandemia pensando a qualcosa che potesse alleggerire un po' gli animi. Il programma abbraccia sia i boomers che i millennials".

in foto: gilet Federica Tosi

Il look della conduttrice in conferenza stampa

Per la conferenza stampa di presentazione di Boomerissima, la conduttrice ha scelto un look mannish. La 50enne ama molto questo stile fatto di completi oversize, blazer dal taglio "maschile", pantaloni ampi, camicie, gilet, cravatte; lo alterna a quello più sexy, solitamente con gambe in primo piano esaltate da shorts, leggings e minigonne.

in foto: pantaloni Federica Tosi

Stavolta si è affidata alla designer romana Federica Tosi. Ha indossato un completo color fango composto da gilet e pantaloni palazzo con pinces frontali. Costano rispettivamente 160 e 149 euro. Ha completato l'outfit con camicia bianca, décolleté con tacco a spillo e cravatta nera, portata non annodata. I fan sono curiosi di scoprire i trendy look che sfoggerà a partire da questa sera in tv.