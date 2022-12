Alessia Marcuzzi mostra le gambe storte sul palco: “I nostri difetti ci rendono uniche” Alessia Marcuzzi ha partecipato al Bulli Stop Xmas Show che si è tenuto ieri sera a Roma e sul palco ha messo in mostra per la prima volta il suo piccolo “difetto”. Di cosa si tratta? Delle gambe storte.

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate del nostro paese, presto tornerà in tv dopo un lungo periodo di pausa e i fan non potrebbero essere più felici. Certo, hanno potuto seguirla assiduamente sui social, dove è sempre stata attivissima, ma ammirarla sul piccolo schermo non ha prezzo. A poche settimane dal debutto del programma tutto suo, Boomerissima, ha partecipato al Bulli Stop Xmas Show, uno spettacolo organizzato all'Auditorium della Conciliazione a Roma dall'associazione Bulli Stop, che si occupa di combattere contro ogni forma di bullismo. Al suo fianco c'erano anche Katia Follesa e Claudia Gerini, che insieme a lei non hanno esitato a parlare con orgoglio dei difetti che le fanno sentire uniche.

Il look college di Alessia Marcuzzi

L'avevamo lasciata super sensuale con una micro tutina in lycra total pink, oggi ritroviamo Alessia Marcuzzi sul palco in versione collegiale. Per partecipare al Bulli Stop Xmas Show ha infatti puntato sul blu navy, abbinando un maglione maxi a una minigonna a pieghe, completando il tutto con una classica camicia bianca di cui si intravede solo il colletto. Non è mancato il tocco sensuale: la conduttrice ha infatti indossato un paio di collant velatissimi con dei décolleté neri con un vertiginoso tacco a spillo. Capelli sciolti e leggermente ondulati, rossetto rosso e sorriso stampato sulle labbra, Alessia non potrebbe essere più stilosa e raggiante.

Alessia Marcuzzi mostra le gambe sul palco

Alessia Marcuzzi è icona di body positivity

La cosa che in pochi si aspettavano è che Alessia avrebbe parlato liberamente del piccolo "difetto" che da sempre la contraddistingue. Durante un siparietto comico con Katia Follesa ha mostrato le sue gambe storte, spiegando di non averlo mai fatto su un palcoscenico, dove di solito maschera l'imperfezione incrociando le cosce o tenendole molto distanti. Il Bulli Stop Xmas Show le è però sembrato l'evento ideale per rivelare quel dettaglio estetico che le ha provocato spesso tanta insicurezza. "Venivo presa in giro da ragazzina, tanto da non mettere mai le gonne. Non è stato proprio bullismo, perché non ne ho mai sofferto davvero tanto, era più una presa in giro, ma sicuramente mi ha reso molto insicura e per tanti anni ho portato solo pantaloni. Ancora adesso io le gambe non le unisco mai davanti alle persone, l’ho fatto per la prima volta proprio ieri", sono state queste le parole della conduttrice. Ad oggi lo ha accettato con serenità e, al motto di "Perché noi siamo tutte regine e i nostri difetti ci rendono uniche", ha dato al pubblico un'importante lezione di body positivity: non bisogna lasciarsi sopraffare dalle insicurezze ma "abbracciarle" e imparare a considerarle il proprio tratto distintivo.