Alessia Marcuzzi, il look “da casa” è con la tutina aderente in lycra e il maxi cardigan Il nuovo look di Alessia Marcuzzi è all’insegna della comodità, ma con stile: segue il trend delle tute in lycra, un modello colorato abbinato a cardigan.

A cura di Giusy Dente

Le passerelle Autunno-Inverno non hanno lasciato dubbi: sono le catsuit i capi must have della stagione, da avere nell'armadio per sfoggiare look trendy e alla moda. La tutina effetto seconda pelle è amatissima da influencer e celebrities, ma se per qualcuna è d'obbligo il total black in stile Catwoman, c'è chi come Alessia Marcuzzi apprezza anche versioni colorate più sbarazzine.

Alessia Marcuzzi segue il trend del momento

Una delle prime a rilanciare la moda catsuit anni Ottanta è stata Chiara Ferragni. L'influencer, sempre in prima fila quando si tratta di tendenze, ha immediatamente intercettato che la tutina in lycra sarebbe stata il must-have irrinunciabile della stagione invernale. La tuta intera aderente (one piece) è stata infatti protagonista delle passerelle, proposta nelle ultime collezioni delle principali Maison. L'imprenditrice ne ha sfoggiate diverse: l'ultima con schiena nuda e incrocio sul décolleté. Non sono mancate scelte più audaci, come quella di sua sorella Valentina impreziosita da dettagli cut-out e trasparenze. Alessia Marcuzzi ha puntato invece tutto sul colore.

La tuta colorata di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ama moltissimo condividere con fan e follower le sue scelte di stile, da quelle quotidiane e casalinghe (è una fan degli outfit cozy) a quelle delle grandi occasioni. Ha stupito sui social con un look colorato, allineato alla tendenza del momento. La conduttrice televisiva ha sfoggiato una tuta intera in lycra: si tratta di un modello di Frida Querida Firenze, un brand specializzato un Sportswear e Swimwear.

in foto: tuta Frida Querida Firenze

La tuta del brand si presta benissimo per l'attività sportiva e la palestra, ma è anche un capo declinabile in tantissimi outfit e abbinamenti diversi, a seconda dell'occasione casual o elegante: sneakers o décolleté, blazer o cardigan. Costa 150 euro. Alessia Marcuzzi lo ha abbinato a un cardigan di morbida e calda lana nera, per un perfetto look cozy.