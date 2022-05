Alessia Marcuzzi in versione cozy, rilancia gli scaldamuscoli anni Ottanta Alessia Marcuzzi si è mostrata in versione casual, con un completo in maglia il cui pezzo forte sono gli scaldamuscoli: ed è subito tuffo negli anni Ottanta.

La passione per le tendenze è qualcosa che ha sempre accompagnato Alessia Marcuzzi, è un punto fermo che è riuscita a sviluppare in modo diverso durante tutta la sua carriera. Innanzitutto, è ciò che l'ha resa un'icona di stile in tv e sui social, outfit dopo outfit. Ma non è tutto. Da tempo cura un blog pieno di consigli fashion che si chiama La Pinella (che per un periodo si è tramutato in un brand di T-shirt e cover). Inoltre oggi la conduttrice, che è una persona grintosa che sa raccogliere sfide nuove e diverse, si è messa in gioco come imprenditrice mettendo in pausa la televisione. Si sta dedicando unicamente a due progetti a cui ha dato vita personalmente: una linea di cosmetici e una collezione di borse e accessori da lei disegnata.

Alessia Marcuzzi, un'icona fashion

Sui social Alessia Marcuzzi è molto seguita, proprio perché è solita condividere le immagini dei suoi look e dei suoi outfit, che riscuotono sempre un enorme successo. Il suo stile unico e personalissimo l'ha resa un'icona del piccolo schermo, capace sempre di distinguersi con originalità dalle altre colleghe conduttrici e showgirl, imponendosi per originalità. Ma anche nella vita di tutti i giorni risulta sempre trendy e impeccabile, passando da capi seducenti e chic ad altri all'insegna della comodità, dai maxi spacchi e i mini dress che mettono in evidenza le gambe lunghissime alla passione per le griffe.

in foto: felpa Kristina Ti

Ogni volta sa come attirare l'attenzione e come lanciare (o rilanciare) tendenze. È il caso, per esempio, del bikini spezzato, che ha riproposto durante le sue recenti vacanze alle Maldive: in spiaggia ha sfoggiato il due pezzi verde-viola, senza seguire la regola dell'abbinamento cromatico che ultimamente sembra andare per la maggiore.

in foto: shorts Kristina Ti

Il nuovo look di Alessia Marcuzzi

Ricordate gli scaldamuscoli, che andavano tanto di moda negli anni Ottanta? Alessia Marcuzzi li ha resi il nuovo accessorio must have per un look cozy, ma trendy al tempo stesso. I fan hanno amato particolarmente il completo a maglia sfoggiato su Instagram. Si tratta di un tre pezzi di Kristina T, color burro, perfetto per una sessione casalinga di yoga o per un momento di relax casalingo.

in foto: scaldamuscoli Kristina Ti

La felpa ampia a maniche lunghe è il capo immancabile in un guardaroba casual: quella della conduttrice, con trama a onde leggermente in rilievo, costa 140 euro. L'ha abbinata a un paio di shorts dello stesso colore e con la stessa trama, che sul sito ufficiale costano 80 euro. Il pezzo forte del look sono, appunto, gli scaldamuscoli coordinati portati alle caviglie: costano 45 euro. In quante le copieranno l'outfit comfy?