Alessia Marcuzzi, l’abito in maglia lascia la schiena nuda: perfetto per essere chic anche d’inverno Alessia Marcuzzi segue il trend dell’abito in maglia, perfetto per l’inverno perché caldo ma al tempo stesso chic. La conduttrice ha puntato su un modello nero che lascia la schiena nuda.

A cura di Giusy Dente

Instagram @alessiamarcuzzi

Alessia Marcuzzi si è presa una lunga pausa dal mondo della televisione e non ha alcuna fretta di farvi ritorno. Proprio pochi giorni fa si era parlato di un suo possibile reinserimento a Mediaset, dove sicuramente tantissimi fan vorrebbero rivederla al più presto. Ma lei ha smentito: "Mi mancate un sacco, tornerò quando sarò pronta" ha detto la conduttrice, mettendo così un punto alle varie dicerie sul suo conto. Al momento sembra essere felicissima di fare la mamma a tempo pieno: ha dovuto anche ‘sopportare' la figlia Mia (nata dalla precedente relazione con Francesco Facchinetti) alle prese con la DAD! Messa in pausa la tv, sta comunque portando avanti il suo progetto nel mondo del Beauty: ha infatti lanciato una linea di skincare.

Instagram @alessiamarcuzzi

Alessia Marcuzzi come una dark lady

Nelle vesti casalinghe la 49enne ama le tute e le felpe sportive, mentre in tv il suo look è sempre glamour e deciso, con le immancabili décolleté dal tacco vertiginoso e le lunghe e affusolate gambe evidenza. Quando si tratta di abbigliamento sa sempre come stupire, anche solo con un dettaglio. Può essere, per esempio, una maxi cintura portata sopra una camicia over, per segnare il punto vita ed esaltare la silhouette. Oppure possono essere dei semplici shorts di jeans: la conduttrice ha lanciato il trend di quelli a farfalla, che sono stati il must have della scorsa estate, gettonatissimi in tanti look balneari. O ancora, dei sandali alla schiava: abbinati a un minidress in pelle nera regalano un effetto davvero rock e audace, ma molto femminile, con le gambe in primo piano.

Instagram @alessiamarcuzzi

Quando è lontana dai riflettori, Alessia Marcuzzi si organizza come può e anche lei è solita scattare da sé le foto che pubblica sui social. "Self portraits": li ha chiamati così, condividendo alcune foto realizzate con un nuovo outfit sexy. Si tratta di un abito in maglia total black, con collo leggermente alto che lascia la schiena quasi completamente nuda. Unica nota di colore, un rossetto rosa effetto Barbie.

Gli abiti in maglia sono perfetti per le fredde giornate autunnali e invernali, in cui comunque non si vuole rinunciare a risultare chic. Modelli corti o longuette, aderenti o dalla vestibilità morbida, a costine o a fantasia: sono versatili e facilmente personalizzabili a seconda della propria fisicità e del proprio gusto personale. Lo ha scelto anche Matilde Gioli in occasione della presentazione di Doc 2.