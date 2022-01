Matilde Gioli presenta Doc 2 con l’abito in maglia: è il look più chic (e caldo) dell’inverno 2022 Matilde Gioli torna in tv insieme a Luca Argentero con la seconda stagione della serie “Doc, nelle tue mani”. Tolto il camice incanta tutti con un look nei colori nude.

A cura di Beatrice Manca

foto da Instagram @docnelletuemani

La dottoressa Giulia Giordano sta per tornare in tv: il 13 gennaio arriva su Rai1 la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, la fiction medica con Luca Argentero e Matilde Gioli. L'attrice milanese ha incantato tutti durante la conferenza stampa di presentazione della serie tv sfoggiando un elegante look monocromatico nei toni del beige, tinta must have dell'inverno. Semplice, raffinata, chic: tolto il camice (nella finzione) Matilde Gioli ci suggerisce l'outfit da copiare per essere eleganti anche con il freddo di gennaio, l'abito in maglia.

Matilde Gioli segue il trend dell'abito in maglia

Dalle passerelle alle star, nessuno resiste al fascino dell'abito in maglia, il vero must have dell'inverno. Non solo perché è confortevole e morbido, ma perché ci permette di essere eleganti anche quando le temperature non invogliano a scoprirsi. Per la conferenza stampa di presentazione della seconda stagione di Doc, Matilde Gioli ha scelto un modello firmato Elisabetta Franchi in un caldo color cammello. Il vestito a maniche lunghe ha una linea molto semplice: collo alto, orlo appena sotto il ginocchio e cintura con fiocco che esalta il punto vita.

Elisabetta Franchi, foto via Zalando

Matilde Gioli con i sandali nude intrecciati

Per completare il look l'attrice ha scelto di tenere i capelli raccolti, in modo da mettere in risalto il viso, e di completare il tutto con orecchini e anelli dorati. Il look è interamente monocromatico: ha indossato un paio di scarpe con il tacco color nude, con un gioco di listini intrecciati sul collo del piede. Le pump abbinate all'abito sono firmate Christian Louboutin, con la caratteristica suola rossa. Matilde Gioli si conferma un'icona di stile, elegante e raffinata: perché non approfittare dei saldi per "copiare" il look con l'abito in maglia?