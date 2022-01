Alessia Marcuzzi in tuta e sneakers: con il look sportivo è identica alla figlia Mia Alessia Marcuzzi si è presa una pausa dalla tv e sui social documenta le sue numerose giornate casalinghe. Di recente si è immortalata in un’inedita versione sportiva e i fan hanno notato un dettaglio molto originale: in tuta e sneakers è identica alla figlia Mia Facchinetti.

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi compirà 50 anni alla fine del 2022 ma non ha perso l'animo e la verve da ragazzina che da sempre la contraddistinguono. Da qualche mese a questa parte si è presa una pausa dalla tv ma, nonostante ciò, continua ad avere un rapporto diretto con i fan utilizzando regolarmente i social. Oltre ad aver smentito un presunto ritorno sotto i riflettori, ha anche documentato la quarantena della figlia Mia, di recente risultata positiva al Covid. Ora che si è finalmente negativizzata, è tornata ad abbracciare la mamma. Il dettaglio che non è passato inosservato ai followers? Man mano che la piccola cresce, somiglia sempre più alla conduttrice e a darne l'ennesima prova è la foto postata da quest'ultima qualche ora fa.

Il look sportivo di Alessia Marcuzzi

Siamo sempre stati abituati a vedere Alessia Marcuzzi in tv in versione glamour ma, complice il fatto che non sta lavorando, si mostra sempre più spesso con dei look comodi e casual. Di recente ha dato il meglio di lei in fatto di stile, trasformando un semplice outfit sportivo in un completo must-have. La conduttrice ha puntato sul verde smeraldo, abbinando una maxi felpa col cappuccio a un paio di leggings lucidi in tinta. Per completare il tutto ha scelto un paio di sneakers Nike bianche e verdi, portando i calzini di spugna in vista come richiesto dalle tendenze di stagione. Ha poi tenuto capelli sciolti e ondulati, mettendo in risalto il nuovo colore degradé.

Alessia Marcuzzi e Mia Facchinetti, mamma e figlia sono due gocce d'acqua

Sarà perché ha portato la chioma che le cade fluente sulle spalle come la figlia o perché semplicemente il look sportivo le ha donato un'aria sbarazzina, ma la cosa certa è che nella foto Alessia Marcuzzi è la fotocopia di Mia. In molti hanno notato il dettaglio, prime tra tutte le amiche "famose" Marica Pellegrinelli e Margherita Zanatta, che non hanno esitato a commentare lo scatto dicendo che a primo impatto avevano pensato che fosse proprio Mia quella nel post. Insomma, è chiaro che i 50 anni non fanno alcuna paura ad Alessia: la presentatrice continua a mantenere intatta la sua innata verve e il suo animo da ragazzina.