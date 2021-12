Alessia Marcuzzi cambia look: per l’inverno sfoggia il biondo degradé Alessia Marcuzzi ha cambiato look nei primi giorni dell’inverno. È rimasta fedele al biondo, il suo marchio di fabbrica, ma ha aggiunto delle sfumature degradé. In quante prenderanno ispirazione da lei per rendere trendy la stagione più fredda dell’anno?

A cura di Valeria Paglionico

L'inizio dell'inverno porta sempre un po' di malinconia con sé ma è possibile combattere quel senso di tristezza prendendosi cura del proprio aspetto. Non sorprende, dunque, che siano moltissimi coloro che scelgono questo periodo dell'anno per rinnovare la propria immagine. Le star lo sanno bene ed è per questo che non esitano a fare visita al parrucchiere di fiducia. L'ultima a essersi aggiunta alla lista è Alessia Marcuzzi, che, al motto di "È quel periodo dell'anno", ha rivelato la sua nuova e super trendy acconciatura.

Alessia Marcuzzi con le sfumature miele

Alessia Marcuzzi ha cambiato look per l'inverno e ora non perde occasione per posare con la nuova pettinatura in numerosi scatti social. Da sempre è fedele al biondo, ormai considerato il suo marchio di fabbrica, ma di recente ha aggiunto un tocco assolutamente inedito alla chioma. Sebbene non abbia rinunciato al total blonde, ha aggiunto delle sfumature degradé sulle punte, per la precisione in una nuance miele. Ha lasciato le radici castane, creando così un perfetto gioco di chiaro-scuri che dona un'incredibile luce al suo viso.

Il nuovo colore di capelli di Alessia Marcuzzi

A chi sta bene l'effetto degradé

Rispetto alla classica tinta, l'effetto degradè è decisamente meno "impegnativo" ma allo stesso tempo è capace di aggiungere un tocco casual e boho-chic a ogni look. A chi sta bene? Praticamente a tutte, visto che va personalizzato a seconda del proprio colore naturale. Il segreto per renderlo impeccabile è puntare su delle schiariture appena visibili, al massimo di un paio di toni più chiare, così da non creare un distacco eccessivo. Per mantenere la chioma luminosa e raggiante è fondamentale, inoltre, continuare a curarla anche nei mesi successivi alla tinta, magari servendosi di shampoo anti giallo e maschere per capelli colorati.