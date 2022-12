Chiara Ferragni come Catwoman a Parigi: la tutina seconda pelle è il must dell’inverno 2023 Chiara Ferragni è volata a Parigi per un progetto top secret e ne ha approfittato per sfoggiare l’ennesimo look glamour. Si è trasformata in una moderna Catwoman, dando prova del fatto che la tutina nera seconda pelle è il must dell’inverno 2023.

A cura di Valeria Paglionico

Questo periodo pre-natalizio è ricco di impegni lavorativi per Chiara Ferragni: dopo essere stata a Palermo per incontrare i fan durante la presentazione della sua linea beauty, nelle ultime ore è volata a Parigi ma ha voluto mantenere totale riserbo sul progetto che sta realizzando, limitandosi a chiedere ai followers di augurarle buona fortuna. Sui social, però, ha documentato diversi dettagli della serata francese che ha in compagnia del suo staff a mangiare escargot. In un'occasione simile poteva mai mancare il look glamour? Assolutamente no. L'imprenditrice si è trasformata in una moderna Catwoman sfoggiando il capo must dell'inverno 2023: la tutina seconda pelle in total black.

Chiara Ferragni con la catsuit nera

Chiara Ferragni è a Parigi per qualche ora (mentre Baby Vittoria a casa le sta "distruggendo" l'albero di Natale) e ha approfittato della serata col suo staff per dare il meglio di lei in fatto di stile. Ha indossato uno dei capi più amati del momento, la catsuit, ovvero la tutina seconda pelle in pieno stile Catwoman. Prima di lei l'avevano già indossata la sorella Valentina ed Elisabetta Canalis, ma è stata l'imprenditrice a essere riuscita ad abbinarla in modo ancora più cool. Ha scelto un modello in tessuto lucido firmato Calzedonia, ha i pantaloni aderentissimi, la schiena nuda e un incrocio anteriore allacciato dietro al collo che dà vita a un cut-out sulla pancia.

Chiara Ferragni in Calzedonia

Il look total black di Chiara Ferragni

Per completare il tutto Chiara ha scelto un maxi cinturone di pelle con la fibbia gold che le ha segnato il punto vita, un paio di stivaletti a punta col tacco medio e i gioielli scintillanti della Chiara Ferragni collection.

La jumpsuit di Calzedonia

Niente cappotti classici, mantelle o parka, la fashion influencer si è protetta dal freddo con un mini bomber di pelle total black, aggiungendo così un dettaglio rock ma allo stesso tempo super caldo all'outfit. Capelli legati in una coda di cavallo bassa, rossetto rosso fuoco e un cerotto sulla spalla (di cui ha preferito non rivelare nulla): la Ferragni sembra essere pronta per dare il via alle feste con sensualità. In quante vogliono aggiungere un tocco di femminilità al periodo natalizio con una aderentissima catsuit?