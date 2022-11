Elisabetta Canalis come Catwoman con la tuta intrecciata (e gli occhiali scuri di sera) Per una serata a Beverly Hills Elisabetta Canalis ha deciso di dare una svolta al look con un ouftit da vera dark lady.

Elisabetta Canalis non smette mai di giocare con la moda: si tiene in forma con allenamenti costanti e sfoggia look sempre glamour con una giusta dose di irriverenza e leggerezza. Per una serata a Beverly Hills ha deciso di dare una svolta al look da vera dark lady: tuta effetto seconda pelle, blazer nero, tacchi a spillo e occhiali da sole anche di sera.

Il catsuit di Elisabetta Canalis

Il pezzo forte dell'outfit total black di Elisabetta Canalis è la tuta "da Catwoman" effetto seconda pelle. Il modello, firmato Calzedonia, è caratterizzato da un intreccio sul corpetto che scopre con precisione parte della scollatura. L'allacciatura del top dietro al collo lascia la schiena nuda, aggiungendo un tocco di glamour in più al catsuit.

Elisabetta Canalis indossa Calzedonia

I catsuit, le tute one piece aderenti, sono il must dell'inverno: in versione total black, trasparenti, con taglio cut out o in pizzo hanno conquistato le star. Sono grandi fan di questo capo anche Giulia Salemi, che ne ha sfoggiata una griffata al GF Vip, e Valentina Ferragni, che ha una vera e propria passione per le tutine.

Tuta Calzedonia

Elisabetta Canalis con gli occhiali scuri di sera

Per completare il look Elisabetta Canalis ha abbinato un paio di pump lucide – rigorosamente nere – con tacco a spillo e un blazer nero e corto sulle spalle. Il tocco da diva? Gli occhiali scuri anche dopo il tramonto! Una cosa è certa: in versione dark o sportiva, con i jeans o con la tuta aderente, Elisabetta Canalis sa sempre come fare centro in fatto di stile.