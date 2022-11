Elisabetta Canalis si allena in completo leopardato: qual è il workout per gambe e glutei perfetti Elisabetta Canalis si dedica spesso all’attività fisica ma solo di recente ha condiviso uno dei suoi allenamenti sui social. Il dettaglio che non poteva passare inosservato? Durante il workout non ha rinunciato al glamour.

A cura di Valeria Paglionico

Il segreto per essere toniche e in forma come Elisabetta Canalis? Prendersi cura regolarmente del proprio corpo. L'ex velina ama dedicarsi all'attività fisica e non sorprende che sui social si mostri spesso alle prese con la boxe e con degli allenamenti super intensi. Solo nelle ultime ore, però, ha rivelato nei minimi dettagli quali sono gli esercizi più efficaci per avere gambe e glutei sodi. Dopo aver messo in bella vista gli addominali con dei jeans a vita bassissima, sul suo profilo Instagram ha condiviso dei brevi video che la immortalano alle prese col workout. Il dettaglio che non può passare inosservato? Non ha rinunciato al glamour ed è apparsa trendy e "aggressiva" con un completino animalier.

Elisabetta Canalis è trendy anche quando si allena

Dimenticate i classici completini da palestra in total black, Elisabetta Canalis ha lanciato un trend sporty che di sicuro diventerà gettonatissimo. Per allenarsi ha indossato uno dei classici coordinati con reggiseno sportivo e leggings a vita alta ma ha osato con la fantasia puntando sul total animalier. Per la precisione si tratta della classica stampa leopardata sui toni del marrone e le ha permesso di aggiungere un tocco sauvage al workout. Piedi nudi con una pedicure curatissima, coda di cavallo e viso senza trucco: la showgirl è impeccabile anche anche viene messa "sotto le fatiche" dal suo personal trainer.

Elisabetta Canalis durante l’allenamento

L'allenamento di Elisabetta Canalis

Il dettaglio che tutti vogliono conoscere è però un altro: qual è l'allenamento che Elisabetta Canalis segue? Nei video condivisi sui social ha spiegato nei minimi dettagli tutti gli esercizi a cui si sottopone quando vuole tonificare gambe e glutei. Il workout dura 45 minuti ed è un circuito molto intenso da 3-5 round con 15 secondi di recupero tra un esercizio e l'altro. Comincia con il plank to curl, continua con il knee to squat jump e termina con front squat e squat jamp. Insomma, come notato da una alcuni followers, "una roba tranquilla". Del resto, però, vantare un fisico tonico come quello dell'ex velina non è così semplice, anche se i risultati sembrano essere assicurati.