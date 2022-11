Elisabetta Canalis mostra gli addominali: in autunno osa con vita bassa e camicia annodata Elisabetta Canalis non teme affatto il peso dell’età che avanza e lo ha dimostrato nelle ultime ore. Sui social ha messo in mostra gli addominali, proponendo un look autunnale all’insegna della sensualità.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis si è trasferita stabilmente in America da anni: ha detto addio all'Italia dopo aver sposato Brian Perri e da allora è tornata nella sua terra natale solo per le vacanze estive o per specifici eventi glamour come la Fashion Week di Milano. Nonostante ciò, continua a essere super seguita nel nostro paese, dove in molti la ricordano ancora per il successo raggiunto sul bancone di Striscia la Notizia al fianco di Maddalena Corvaglia. Sono passati decenni da allora ma l'ex velina non ha perso la bellezza e la passione per la moda che da sempre la contraddistinguono: dopo aver visto le foto del suo nuovo look, in quanti direbbero che ha superato i 40 anni?

Elisabetta Canalis segue il trend della vita bassa

L'avevamo lasciata con un maxi spacco che rivelava le gambe lunghe e snelle, oggi ritroviamo Elisabetta Canalis con un nuovo look iper sensuale ma questa volta in pieno stile anni 2000. Ha seguito il trend della vita bassissima indossando un paio di jeans che poggiano sulle ossa dei fianchi e, così facendo, ha lasciato in bella vista gli addominali scolpiti come richiede la moda del momento. Per tenere su i pantaloni senza andare incontro a piccoli inconvenienti, si è servita di una maxi cintura borchiata in pelle nera, aggiungendo così un ulteriore tocco dall'animo vintage al suo outfit.

Il look anni 2000 di Elisabetta Canalis

La camicia annodata è il nuovo trend dell'autunno?

La vera chicca della scelta di stile di Elisabetta Canalis è un'altra: ha sostituito i classici crop top con una semplice camicia azzurra, portandola annodata intorno al punto vita, così da lasciare scoperto l'ombelico. Certo, le temperature sempre più rigide non sembrano essere l'ideale per imitare il look della velina, ma è chiaro che le meno freddolose possono prendere ispirazione, magari completando il tutto con un maxi cappotto di lana. La velina non ha rivelato il risultato finale ma i primi piani sul ventre sono bastati per far impazzire i fan: nonostante gli "anta", non ha perso fascino e forma fisica.

