Elisabetta Canalis scopre il fianco col maxi spacco: abbina lo slip dress agli anfibi rock Elisabetta Canalis è tornata a sorprendere con uno dei suoi look glamour e sensuali. Questa volta ha abbinato slip dress e anfibi, osando con un maxi spacco così profondo da lasciare intravedere il lato b.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis potrà pure aver superato i 40 anni ma a quanto pare non ha perso la bellezza che da sempre la contraddistingue. Sembra aver scoperto la ricetta dell'elisir di eterna giovinezza e non sorprende che continui a fare concorrenza anche alle colleghe molto più giovani. Il segreto del suo splendore? Si allena regolarmente, è infatti così appassionata di kickboxing da partecipare anche alle gare nazionali. Sui social non perde occasione per mettere in mostra il suo fisico tonico, a prova del fatto che non potrebbe andarne più fiera. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora, proponendo un nuovo look autunnale super glamour e all'insegna della sensualità.

L'abito sottoveste di Elisabetta Canalis

L'avevamo lasciata in versione sporty mentre andava in bici sul lungomare di Venice Beach ma ora Elisabetta Canalis ha cambiato radicalmente registro. Ha lasciato nell'armadio pantaloni della tuta e maxi felpe, preferendo qualcosa di decisamente più sensuale. Per una passeggiata tra le strade di Los Angeles ha seguito il trend dello slip dress, l'iconico abito "sottoveste" che fascia la silhouette con femminilità. Ha scelto un modello in raso bordeaux con la scollatura generosa e le spalline sottili allacciate dietro la schiena, la sua particolarità? Sul lato ha uno spacco così profondo da lasciare in vista non solo le gambe toniche ma anche il fianco e il lato b.

Elisabetta Canalis con lo slip drees

Elisabetta Canalis con gli accessori rock

Per completare il tutto l'ex velina non ha scelto i classici tacchi a spillo, ha preferito degli accessori dall'animo rock. Ha infatti abbinato lo slip dress a un paio di maxi anfibi in pelle nera, un modello raso terra ma con la suola a carrarmato e alto fino al ginocchio. Per quanto riguarda l'acconciatura, ha portato i capelli sciolti e lisci mettendo in risalto le lunghezze; la cosa particolare è che ha arricchito la chioma con un cappello nero a falda larga che ha aggiunto un ulteriore tocco glam al total outfit. Il dettaglio che ha reso Elisabetta ancora più splendida? Il sorriso che ha sempre stampato sulle labbra.