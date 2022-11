Elisabetta Canalis, il nuovo stile è sporty: per la gita in bici indossa pantaloni over e felpa teddy Come ha passato il weekend Elisabetta Canalis? È andata in bici a Venice Beach e ne ha approfittato per sfoggiare un look comodo e sportivo.

A cura di Valeria Paglionico

Da anni Elisabetta Canalis ha detto addio all’Italia e, sebbene non possa fare a meno di tornare spesso nella sua terra natale, vive stabilmente a Los Angeles con la famiglia al completo. Lo scorso weekend lo ha dedicato al relax ma, piuttosto che passare le giornate tra divano e piscina, ha preferito darsi all’attività fisica con un gruppo di cari amici, così da unire "l'utile al dilettevole". Ha fatto un giro in bici in riva al mare, per la precisione a Venice Beach, la spiaggia di Baywatch, approfittandone per lasciare nell’armadio gli abiti sensuali e i tacchi a spillo che ha sfoggiato spesso negli ultimi tempi: ecco il nuovo look modo e sportivo dell’ex velina.

Elisabetta Canalis a Venice Beach

Il weekend sportivo di Elisabetta Canalis

Ci eravamo abituati a vedere Elisabetta Canalis in versione fashion sui social e agli eventi mondani, basti pensare al fatto che negli ultimi tempi ha spaziato tra minidress di pelle, abiti da sera dall’animo romantico in rosa cipria e crop top metallizzati che hanno lasciato l’ombelico in vista. Ora però sembra aver cambiato stile, anche se lo ha fatto solo per stare comoda durante la giornata passata a passeggiare in bici. Nonostante abbia visitato l’iconica spiagge di Baywatch, la showgirl non ha indossato gli iconici costumi rossi da bagnina, ha preferito qualcosa di decisamente più casual.

Elisabetta Canalis in versione sportiva

Per la giornata in bici con gli amici Elisabetta Canalis ha dato vita a un completo colorato e originale molto diverso dagli outfit a cui aveva abituato i fan. Ha sfoggiato un paio di pantaloni Aladino a stampa camouflage sui toni del rosa, li ha abbinati a un semplice top total black e a un paio di sneakers bianche da corsa. Per proteggersi dal freddo ha usato una felpa over in tessuto teddy blu elettrico, aggiungendo così un tocco vitaminico all’outfit. Coda di cavallo alta, occhiali da sole da diva e grinta da vendere: l’ex velina ha dimostrato di avere un concetto di relax tutt’altro che tradizionale.