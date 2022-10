Elisabetta Canalis indossa il bikini a fine ottobre: il nuovo look “tra estate e inverno” Quest’anno l’estate sembra essere davvero infinita ed Elisabetta Canalis lo ha dimostrato. A quanto pare l’ex velino non ha ancora fatto il cambio di stagione, visto che sui social ha sfoggiato un sensuale bikini nonostante sia fine ottobre.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis ha ripreso la sua "normale" vita californiana dopo essere stata a lungo in Italia a causa di Fashion Week ed eventi mondani. Il dettaglio che unisce i due paesi del suo cuore nonostante l'immensa distanza? L'estate "prolungata" che sta caratterizzando le ultime settimane. L'ex velina non poteva fare a meno di approfittarne e ha pensato bene di affrontare il caldo anomalo con un sensuale look dal sapore estivo. Sebbene sia fine ottobre, è tornata a indossare il bikini, mettendo in risalto la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue. In quante avranno il coraggio di imitarla nelle prossime mattinate soleggiate?

Il look dal sapore estivo di Elisabetta Canalis

Il freddo tarda ad arrivare ed Elisabetta Canalis ne ha approfittato per proporre un outfit iper femminile che ricorda l'estate con nostalgia e sensualità. Al motto di "Tra estate e inverno" si è lasciata immortalare tra le strade americane in total black. Niente minidress, maglioni e tailleur mannish, la showgirl è tornata a indossare il bikini. Ha infatti abbinato un reggiseno a triangolo annodato dietro al collo a un paio di jeans coordinati a vita bassa, mettendo in risalto sia il décolleté procace che gli addominali scolpiti. Capelli sciolti e leggermente mossi, occhiali scuri da diva e sguardo rivolto dritto in camera: la Canalis sembra essere pronta per tornare immediatamente in vacanza.

Elisabetta Canalis in bikini

Elisabetta Canalis è icona fashion

Sarà perché il caldo non le fa venire voglia di fare il cambio di stagione o perché semplicemente il nuovo look è perfetto per fronteggiare le temperature elevate, ma la cosa certa è che Elisabetta Canalis ha dato l'ennesima prova di essere un'icona di stile e di sensualità. Negli ultimi tempi ha dato prova di essere particolarmente eclettica: ha spaziato tra tute di velluto, sneakers effetto vintage, look total denim e ha addirittura sfidato la censura con body trasparente e stelline sui capezzoli. Insomma, è capace di influenzare le mode e le tendenze del momento proprio come le influencer. Quale sarà il suo prossimo look per "le mezze stagioni"?