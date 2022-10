Elisabetta Canalis con le scarpe effetto vintage: le sneakers che “sembrano usate” costano 500 euro Elisabetta Canalis è un’icona fashion sia in Italia che all’estero e proprio di recente ha lanciato un accessorio destinato a diventare un must. Di cosa si tratta? Delle sneakers effetto vintage che in realtà sono “di lusso”.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis non vive più in Italia, da diversi anni si è trasferita a Los Angeles ed è proprio lì che vive col marito Brian Perri e con la figlia Skyler Eva. Nonostante ciò, torna regolarmente nel nostro paese sia per le vacanze estive sia per gli eventi glamour come le Fashion Week e non sorprende che continui a essere amatissima. Di recente ha dimostrato per l'ennesima volta di essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile sia in Italia che all'estero, lo ha fatto con un semplice post social in cui ha sfoggiato un look casual impeccabile. L'accessorio destinato a diventare il must dell'autunno? Le scarpe effetto vintage che sembrano essere usate ma che in realtà sono "di lusso".

Il nuovo look casual di Elisabetta Canalis

Non è la prima volta che Elisabetta Canalis si è mostrata in versione "comoda" sui social, lo ha già fatto spesso in passato, spaziando tra pantaloni strappati, shorts in denim e ciabatte. Questa volta però ha mixato alla perfezione casual e glamour, dando vita a un look autunnale tutto da imitare. L'ex velina si è lasciata immortalare seduta su una panchina con indosso un maglioncino bianco a collo alto e un paio di jeans over con degli strappi sulle ginocchia. Nel momento in cui si è trasferita in una location chiusa si è tolta il pullover ed è rimasta in canotta nera, mettendo in risalto il décolleté con una scollatura generosa. La vera chicca dell'outfit? Le scarpe.

Elisabetta Canalis con le Golden Goose

Quanto costano le sneakers "usurate" di Elisabetta Canalis

La Canalis ha completato il look casual con un paio di sneakers che non possono passare inosservate. Il motivo? A primo impatto sembrano essere vecchie e usurate. La verità, però, è ben diversa: non si tratta di scarpe "riciclate" ma semplicemente a effetto vintage. Sono le Sky-Star firmate Golden Goose, un modello a stivaletto color panna con una stella in suede blu scuro sul lato. Si rifanno all'atmosfera dei college americani e la loro particolarità sta nel fatto che la pelle bianca è stata lavorata in modo tale da apparire usurata in punti chiave, dalla punta al colletto della caviglia. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale del brand vengono vendute a 520 euro. L'effetto vintage riuscirà a diventare il must dell'autunno 2022?

