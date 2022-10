Elisabetta Canalis in versione casalinga: si rilassa con le Birkenstock di pelo Elisabetta Canalis ama documentare tutti i dettagli della quotidianità sui social, non tralascia neppure i momenti di relax passati tra le mura domestiche. Nelle ultime ore, in particolare, ha rivelato l’originale accessorio che indossa a casa: le ciabatte di pelo.

A cura di Valeria Paglionico

La mania più gettonata tra le star è quella di documentare sui social ogni dettaglio della loro quotidianità, dagli impegni professionali ai dolci momenti in famiglia, fino ad arrivare al relax tra le mura domestiche. Elisabetta Canalis non fa eccezione, tanto che proprio di recente ha condiviso una serie di scatti random, tra cui uno in versione casalinga. L'avevamo lasciata alle fashion week internazionali tra look total denim e giacche portate solo coi collant, oggi la ritroviamo con un adorabile outfit cozy. L'accessorio a cui non riesce proprio a rinunciare? Le ciabatte di pelo destinate a diventare il nuovo "oggetto del desiderio" dei fashion addicted.

Quanto costano i sandali di pelo di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis non ha paura di mostrarsi in versione casalinga sui social e lo ha dimostrato nelle ultime ore. Ha postato sui social un primo piano sui suoi piedi con la tv accesa sullo sfondo: oltre a indossare un paio di pantaloni della tuta in grigio chiaro, sfoggia anche delle ciabatte di pelo molto originali. Si tratta degli iconici sandali Birkstock rivisitati in chiave invernale: sono contraddistinti sempre dalla doppia fascia sul collo del piede ma sono ricoperti all-over con della pelliccia panna in stile teddy bear. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison vengono vendute a 190 euro e sono disponibili anche in nero e in grigio.

Arizona Big Buckle di Birkenstock

I sandali teddy sono il nuovo oggetto del desiderio?

Se per tutta la primavera e l'estate le tendenze fashion imponevano di abbinare le Birkenstock ai calzettoni di spugna, ora le cose sono cambiate. È arrivato il momento di riporre gli iconici sandali nell'armadio e di acquistarne un paio nuovo ma in versione invernale, ovvero con la pelliccia teddy. Quale migliore accessorio di questo per aggiungere un tocco trendy alle proprie giornate casalinghe? Certo, parte del piede continua a rimanere nudo, ma verrà avvolto dal pelo che darà vita a un impeccabile "effetto riscaldante". Insomma, a quanto pare le Birkenstock furry sono destinate a diventare un must-have: in quanti non vedono l'ora di indossarle?