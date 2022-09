Elisabetta Canalis a Parigi con gambe in primo piano: sotto alla giacca solo body e calze a rete Elisabetta Canalis è volata alla Paris Fashion Week. Per la prima serata ha scelto un audace look nero e ha indossato la giacca a modo suo: solo col body sotto.

A cura di Giusy Dente

Terminata la Milano Fashion Week, è già tempo di Paris Fashion Week. Nel primo giorno della kermesse, Calzedonia ha organizzato un evento presso il Palazzo della Borsa francese, all'ombra della Tour Eiffel. Sono giunte celebrity e influencer da ogni parte del mondo: ed è stata sfida al look più glamour e audace.

Elisabetta Canalis alla Paris Fashion Week

Elisabetta Canalis è una delle ospiti fisse, dei grandi eventi del settore fashion. Alla Settimana della Moda milanese ha preso parte alla sfilata di Alberta Ferretti ma anche allo show di Diesel, dove ha sfoggiato un look total denim con hot pants e cuissardes. L'ex velina è poi volata nella capitale francese, dove è in corso la Paris Fashion Week che animerà la città fino a martedì 4 ottobre.

Calzedonia è stato uno dei brand protagonisti della prima giornata con l'evento: Calzedomania – A Legs Celebration. Erano presenti Chiara Ferragni, Laetitia Casta, Sara Sampaio, Tina Kunakey, Elisabetta Canalis: per tutte outfit seducenti e iper femminili, tra pizzo e cristalli, con gambe rigorosamente in primo piano.

Elisabetta Canalis in total black

Per la sua prima serata parigina, l'ex velina ha scelto un outfit total black che ha messo in luce tutta la sua femminilità. Ha indossato la giacca a modo suo: abbinandola unicamente a un body. Si tratta di un modello di Diego Lazzaroni con maniche ampie, impreziosito da trasparenze e dettagli argentati. Ama particolarmente le creazioni di questo brand, lo stesso del body cut-out glitterato sfoggiato questa estate, con fianchi e addominali ben in vista. Ha completato il look con sandali Casadei scintillanti dal tacco a spillo vertiginoso. Immancabili le calze a rete, per un ulteriore tocco sexy al look.