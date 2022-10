Elisabetta Canalis sfida la censura, col body trasparente e le stelline sui capezzoli Elisabetta Canalis sfoggia la lingerie in vista abbinata ai jeans, ma per evitare la censura usa anche lei le stelline sui capezzoli.

Elisabetta Canalis è perennemente in viaggio. Le ultime settimane l'hanno vista dividersi tra Milano e Parigi, in occasione delle rispettive Settimane della Moda. Nel capoluogo milanese ha partecipato alla sfilata di Diesel con un look total denim. Poi è volata nella capitale francese, dove è stata ospite di un evento glamour e per l'occasione ha sfoggiato un seducente outfit total black con calze a rete .Ora ha fatto ritorno a Los Angeles, dove vive con la famiglia: il marito Brian Perry e la figlia Skyler Eva. La sua villa con piscina e giardino è un piccolo paradiso dove sembra sempre estate, luogo perfetto per rilassarsi o trascorrere il tempo libero con gli amici.

Elisabetta Canalis con la lingerie in vista

Sui social Elisabetta Canalis è solita mostrarsi in tante versioni diverse, anche al naturale e senza trucco. Ama condividere con fan e follower gli intensi workout a cui si sottopone, tra palestra e ring: la sua passione è la kickboxing, che pratica ormai da anni e che le sta dando sempre più soddisfazioni. Non mancano i momenti di relax: vivere a Los Angeles le permette di stare sempre vicino al mare, un luogo che frequenta sempre volentieri, proponendo look balneari di tendenza.Nella vita di tutti i giorni il suo è uno stile trendy e casual: jeans larghi, crop top, shorts, sneakers, tute e stivali sono un must del suo guardaroba più sportivo. E non manca l'accoppiata ciabatte-calzini, quando vuole davvero la massima comodità! Ma nelle grandi occasioni si trasforma in una regina di femminilità e sensualità: mini dress con dettagli cut out o con scollature profonde, abiti che mettono le gambe in primo piano, cuissards, décolleté col tacco a spillo. È capace di rendere sexy anche l'intramontabile tubino nero!

Elisabetta Canalis abbina i jeans al body trasparente

L'ex velina è una fan della lingerie in vista anche se alcuni scatti le sono valsi in passato delle critiche. Qualcuno l'ha accusata di condividere sui social foto troppo sexy per una mamma. Le stesse accuse sono state spesso rivolte anche a Chiara Ferragni, come se la maternità non si potesse conciliare con la femminilità. Elisabetta Canalis anche in quarantena non ha rinunciato a un tocco sexy nella quotidianità: dalla camicia portata senza reggiseno a effetto vedo-non vedo al body con calze velate e tacchi alti.Le sue ultime foto sono un inno alla sensualità. H abbinato un paio di jeans strappati e un chiodo di pelle, ma ha aggiunto un dettaglio audace: la lingerie in vista, un body trasparente.

Stelline sui capezzoli per evitare la censura

Per evitare la censura di Instagram, che penalizza molto il corpo femminile, la Canalis ha fatto ricorso a delle stelline sui capezzoli. Questo stratagemma è il più usato sui social, anche da Chiara Ferragni: è l'unico modo per non vedere le proprie foto segnalate e rimosse, come è successo per esempio a Madonna. Una sua foto è sparita poco dopo la pubblicazione, perché c'era un seno nudo. La cantante si è scagliata contro il social per l'ingiusta misura restrittiva adottata e per la politica discriminatoria verso le donne. I capezzoli maschili, infatti, non godono dello stesso trattamento. La questione è molto sentita e tante celebrities si stanno esponendo in nome del "free the nipple", per esempio Victoria dei Maneskin, anche lei censurata per essersi esibita a seno nudo durante un concerto.