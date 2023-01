Elisabetta Canalis posa in lingerie trasparente: sfida la censura con lo sticker sul capezzolo Elisabetta Canalis è tornata a provocare i fan posando in lingerie sui social. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha sfidato la censura con uno sticker sul capezzolo.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis è sempre molto attiva sui social. Ama mantenere un contatto diretto con i fan ed è per questo che quotidianamente documenta tutti i suoi impegni, dai nuovi progetti lavorativi agli shooting fotografici, fino ad arrivare ai dolci momenti casalinghi trascorsi con la piccola Skyler Eva. Ormai da anni è testimonial di Intimissimi ma solo nelle ultime ore ha condiviso le immagini della nuova campagna pubblicitaria, incantando i followers con la sua bellezza e con la sua sensualità. Una foto in particolare ha attirato le foto degli utenti: è stata "rubata" dal set e la mostra in lingerie mentre sfida la censura di Instagram.

Elisabetta Canalis posa col body di pizzo

Intimissimi ha lanciato la nuova collezione di lingerie per San Valentino e tra le sue testimonial non poteva che esserci Elisabetta Canalis, che ormai da anni collabora attivamente con il brand. L'ex velina ha posato prima con un completino verde, poi con un coordinato reggiseno e tanga in fucsia, ma è stato con un body iper sensuale che ha attirato tutti i riflettori su di sé. Si tratta di un modello nero completamente trasparente ma decorato con micro pois e farfalline: ha le coppe a triangolo, le spalline sottili, dei volant sui fianchi e lascia la schiena nuda. Insomma, di sicuro si rivelerà perfetto per aggiungere un tocco piccante alle proprie serate di coppia.

Elisabetta Canalis posa per Intimissimi

L'auto-censura di Elisabetta Canalis

Il dettaglio che in molti hanno notato? Il tessuto trasparente del body ha lasciato in vista i capezzoli. Non sorprende, dunque, che la Canalis abbia postato tra le Stories una versione "censurata" della foto, nella quale ha aggiunto sul seno l'emoticon con la faccina imbarazzata che si copre gli occhi con le mani. Capelli sciolti e leggermente ondulati, trucco appena accennata e silhouette impeccabile: Elisabetta non ha rivali quando si parla di sensualità e, nonostante i 44 anni, riesce a fare invidia anche alle colleghe molto più giovani di lei.

