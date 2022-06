Elisabetta Canalis debutta sul ring: si prepara al combattimento in shorts e top Elisabetta Canalis pratica kickboxing da anni. Debutterà sul ring in un match contro Rachele Muratori, alla 12esima edizione di The Night of Kick and Punch.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Canalis non ha mai fatto mistero di amare molto lo sport: il fisico scultoreo che può vantare è frutto di anni di attività fisica quotidiana, di cura verso il proprio corpo, di alimentazione corretta e controllata. L'ex velina è molto attiva sui social, dove condivide sia momenti di vita privata che professionale. Si divide tra l'Italia e Los Angeles, dove vive con marito e figlia, continua a lavorare in tv, ma sempre più spesso in questi mesi l'abbiamo vista anche mostrarsi ai follower durante sessioni di workout in palestra e sul ring. È infatti appassionata di kickboxing, una passione che si sta trasformando in qualcosa di sempre più serio: parteciperà a un gala interamente dedicato a sport da combattimento sul ring.

Elisabetta Canalis sul rig

Per tenersi in forma, Elisabetta Canalis pratica kickboxing. In Italia è seguita da un allenatore molto noto nell'ambiente: si tratta di Angelo Valente, quattro volte campione del mondo. In questi mesi l'abbiamo vista molto spesso coi guantoni sul ring, intenta a praticare questo sport da combattimento: la kickboxing mixa le tecniche di calcio delle arti marziali orientali e i pugni tipici del pugilato. Sembra che sia diventato molto più di un passatempo per l'ex velina, che è pronta a salire sul ring per una sfida.

Contro di lei ci sarà Rachele Muratori. Saranno l'una contro l'altra il prossimo 18 giugno in occasione della 12esima edizione di The Night of Kick and Punch, che si terrà presso la Reggia di Venaria a Torino. Il loro combattimento è uno dei più attesi, visto che segna il debutto della 43enne. Le due atlete con lo stile K-1: tre riprese da 90 minuti, in cui sono ammessi calci, pugni e ginocchiate solo dalla cintura in su.

La Canalis debutta sul ring dopo tre edizioni in cui invece ha vestito il ruolo della madrina dell'evento. Stavolta si è decisa a fare il grande passo e a passare dall'altro lato, cimentandosi contro un'avversaria. Manca poco all'evento e dunque si sta allenando parecchio: shorts e top sono diventati una sorta di seconda pelle. "Sono felice dopo tanti anni di allenamento insieme, Elisabetta sale sul ring" ha commentato entusiasta Valente.