L’allenamento di Elisabetta Canalis è coi guantoni: la sua passione è la kickboxing Elisabetta Canalis a Los Angeles, dove vive col marito e la figlia, si è appassionata alla kickboxing: è una delle attività che pratica per tenersi in forma.

A cura di Giusy Dente

Instagram @littlecrumb_

Per Elisabetta Canalis l'allenamento fa parte della routine quotidiana. L'ex velina di Striscia la Notizia è un'appassionata e non potrebbe essere altrimenti visto il fisico da urlo che sfoggia a 43 anni. Merito di Madre Natura magari in parte, ma sicuramente sono le sane abitudini in fatto di attività fisica e alimentazione a fare la differenza. La Canalis è un volto molto amato sin dagli esordi, che appunto sono stati sul balcone del programma di Antonio Ricci, quando si cimentava coi celebri stacchetti assieme alla collega e amica Maddalena Corvaglia. La sua carriera è proseguita tra cinema e tv, non solo in Italia. Dopo il matrimonio col chirurgo itallo-americano Brian Perri si è trasferita a Los Angeles, dove i due vivono con la figlia Skyler Eva, nata nel 2015. Eppure per Elisabetta Canalis il tempo sembra essersi fermato: sembra la stessa dei tempi del tg satirico.

Elisabetta Canalis in splendida forma

È stata la stessa showgirl a condividere con fan e follower i suoi segreti di bellezza, rispondendo ad alcune domande che le erano state rivolte su Instagram un po' di tempo fa. La 43enne ha spiegato di bere molta acqua, almeno 3 litri al giorno. E segue ovviamente un'alimentazione bilanciata, concedendosi pochi sfizi extra. Il suo peccato di gola sono i cioccolatini. Oltre alla dieta, l'attività fisica fa parte della sua routine quotidiana.

Instagram @littlecrumb_

È essenziale per tenersi in forma e soprattutto in salute. La Canalis ha raccontato di praticare allenamenti ad alta intensità tre volte a settimana, alternandoli col pilates e i pesi. Ma a Los Angeles si è appassionata alla boxe e alla kick boxing. Proprio coi guantoni si è mostrata nelle Instagram Stories, durante un allenamento in una palestra milanese.

Instagram @littlecrumb_

Elisabetta Canalis coi guantoni della kickboxing

In questi giorni Elisabetta Canalis è a Milano, ma tra i vari impegni di lavoro e le incombenze quotidiane non ha rinunciato a prendersi cura di sé con un po' di attività fisica. Nelle Instagram Stories si è fatta vedere alle prese con la kickboxing, assieme ad Angelo Valente, che l'ha seguita passo passo durante l'allenamento in una palestra della città. Prima la corda, poi i guantoni ed eccola tirare calci e pugni, che sono la parte caratteristica di questo sport da combattimento. Nella kickboxing, infatti, si combinano le tecniche di calcio tipiche delle arti marziali orientali e i pugni caratteristici del pugilato.

Instagram @littlecrumb_

"Sto per essere uccisa" ha scritto ironicamente, pubblicando una foto con Angelo Valente, che è uno dei nomi maggiormente di spicco nel panorama del fighting italiano. Nello specifico della kickboxing, è stato quattro volte campione del mondo in tre sigle differenti e in diverse categorie di peso. La Canalis è apparsa molto sicura di sé, sia nel salto della corda che durante il combattimento col suo allenatore. La passione e la motivazione sono le armi che le permettono di dare il meglio in qualunque sport e dunque di continuare a sfoggiare quel fisico tonico e asciutto che in tante le invidiano.