Dove vive Elisabetta Canalis: la villa a Los Angeles con piscina e giardino Elisabetta Canalis vive a Los Angeles (col marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva) in un’enorme villa a due piani immersa nel verde.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis ne ha fatta di strada da quando era la velina mora di Striscia la Notizia. Nel 1999, il primo anno in cui ha calcato il famoso bancone di Canale 5 al fianco di Maddalena Corvaglia, aveva poco più di 20 anni e vantava già una bellezza mozzafiato. Nel 2014 la sua vita è cambiata: ha sposato il chirurgo ortopedico Brian Perri e per lui ha lasciato Alghero e si è trasferita in California. La coppia vive a Los Angeles con la figlia Skyler Eva. In quanti hanno visto l'enorme villa di lusso della showgirl?

La cucina di Elisabetta Canalis

La villa da sogno di Elisabetta Canalis a Los Angeles

Un'enorme piscina privata, una cucina iper moderna, elegante parquet: l'ex velina Elisabetta Canalis vive in una residenza da sogno, assieme al marito e a Skyler Eva. La villa della famiglia si sviluppa su due piani: ogni dettaglio dell'arredamento è stato curato nei minimi dettagli. Il risultato, è uno spazio chic e sofisticato, ma al tempo stesso estremamente minimal e pulito.

Elisabetta Canalis in cucina

Il giardino con la piscina nella villa a Los Angeles

Una volta entrati nella villa di Elisabetta Canalis ci si immerge in un ampio e verdeggiante giardino. Questo è uno dei suoi spazi preferiti quando è alla ricerca di un po' di relax oppure quando vuole allenarsi: oltre alla palestra, ama molto anche l'attività fisica all'aria aperta. Il giardino è perfetto quando vuole giocare con sua figlia Skyler Eva, ma è anche l'ideale per invitare amici con cui trascorrere il tempo libero, magari facendo una bella nuotata.

Leggi anche Elisabetta Canalis in vacanza sul lago Tahoe: la villa extra lusso con piscina e porticciolo privato

La piscina della villa di Elisabetta Canalis

Il dettaglio più desiderabile dell'enorme terrazza è infatti la piscina attrezzata con un maxi gazebo. È molto grande, ha diversi "scalini", così da renderla confortevole anche per i bambini. Tutt'intorno c'è un enorme spazio arredato con maxi poltrone di vimini, comodi cuscini a materassino, ombrelloni per proteggersi dal sole. Con una piscina e un giardino così belli non è come se fosse estate tutto l'anno?

Elisabetta Canalis in piscina

L'arredamento dal design minimal

Anche gli ambienti interni della casa di Elisabetta Canalis sono curati e opulenti. In tutte le camere il pavimento è coperto da un elegante parquet di legno e la cucina in muratura bianca è molto luminosa. È composta da un'isola centrale con un ripiano in marmo bianco (all'interno del quale è stata "scavata" anche una libreria). Tutto intorno ci sono le credenze e i mobili, sempre in total white, con un'ampia finestra che dà sul giardino.

Elisabetta Canalis nella zona living

Le sedie sono alte in pelle color tabacco, mentre lampadari e i dettagli sui mobili sono neri. Dalle foto che l'ex velina condivide spesso sui social si intravede inoltre una spaziosa zona living con mobili di legno, poltrone di pelle, un tavolo rotondo e un grosso tappeto persiano. Come la cucina, anche il bagno è in total white ma con qualche dettaglio "rustico": ha una grossa vasca da bagno, la porta in legno, una poltrona bianca decorata con dei comodi cuscini maxi.