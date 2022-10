Elisabetta Canalis cambia stile: top metallizzato e jeans con i tagli sui fianchi Elisabetta Canalis si è goduta un venerdì sera a Beverly Hills fuori con un nuovo look all’insegna del glamour e dello scintillìo.

A cura di Beatrice Manca

Il venerdì sera, spesso, è il momento più atteso della settimana: ci si lascia il lavoro alle spalle e ci si prepara al weekend, magari aggiungendo un tocco scintillante al look. Anche Elisabetta Canalis si è goduta una serata fuori a Beverly Hills e ha postato su Instagram le foto del look glamour da "Thanks God it's Friday!".

Elisabetta Canalis con i jeans tagliati

Elisabetta Canalis con il top "scarabeo"

Siamo abituati a vedere Elisabetta Canalis con look trendy all'insegna della semplicità, in una palette prevalentemente neutra, ma per la serata fuori ha deciso di cambiare stile. La modella e attrice ha sfoggiato un crop top a maniche lunghe verde metallizzato, scherzando nella caption sulla somiglianza con il colore iridescente tipico degli scarabei. Solo pochi giorni fa aveva sfoggiato un bikini nero, una scelta insolita per il periodo (ma non per le temperature!).

Elisabetta Canalis in Forte_Forte

Elisabetta Canalis con i jeans "tagliati" sui fianchi

Per completare il look – firmato Forte_Forte – Canalis ha scelto un paio di mom jeans delavé. Il look glamour nasconde un dettaglio sexy: i jeans hanno dei dettagli cut out sui fianchi, due tagli che creano un particolare effetto ottico. Come abbinare i mom jeans di sera? Come fa Elisabetta Canalis: con un paio di pump leopardate, per un effetto grintoso.