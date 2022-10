Come abbinare i mom jeans: dai mocassini ai tacchi, le scarpe perfette per l’autunno I mom jeans sono tra i modelli più amati dell’autunno 2022, ma come si abbinano? Meglio con le scarpe basse o con gli stivaletti? Si possono indossare con i tacchi alti? La guida completa, scarpa per scarpa.

Stivali Maison Margiela, jeans Manila Grace, look Michael Kors Collection, jeans Gant e pump Casadei

Il jeans è un po' come l'amico che chiami alle tre di notte: quando non sai che fare, lui c'è sempre. Quando non sai cosa metterti, d'istinto apri l'armadio alla ricerca dei fidati blue jeans. Il modello più amato dell'autunno 2022 è il "mom jeans": vita alta, gamba dritta e morbida, in alcuni casi un piccolo risvolto alla caviglia. I mom (o mommy) jeans sono la quintessenza della semplicità e sono la base di partenza ideale per costruire i look autunnali. Ma con quali scarpe si indossano? Una guida modello per modello, dalle sneakers ai tacchi.

Mom jeans + sneakers per il giorno

Parola d'ordine: comodità. I jeans – mom fit inclusi – nascono per essere la soluzione di abbigliamento comoda e universale, per tutti e per tutti i giorni. Cosa c'è di meglio allora di un paio di sneakers colorate sotto? L'accoppiata jeans e sneakers può essere il punto di partenza per look tutt'altro che banali: provateli con blazer e felpa con il cappuccio, o con un maxi gilet colorato, perfetto per le ultime giornate di sole autunnali.

Veja

Mom jeans+ mocassini, l'abbinamento business casual

La scarpa di tendenza per l'autunno sono i mocassini: i classici loafer o i modelli chunky con la suola alta si sposano alla perfezione con i jeans mommy, a patto di indossarli rigorosamente con il calzino. E sopra? Dolcevita aderente, maxi cintura e cappotto oversize a quadri. Un look perfetto per traghettarvi dall'ufficio al weekend.

Levi’s

Mom jeans e sabot: la tendenza per l'autunno

L'alternativa cool alle sneakers? I sabot! Sono il must have dell'autunno e sono perfetti sotto jeans colorati e maglioni tricot. Obbligatorio indossare i jeans con risvolto, per mettere in risalto l'abbinamento con calze spesse e colorate.

Birkenstock

Mom jeans + décolleté (o slingback) per la sera

I mommy jeans si indossano anche di sera, con top gioiello e scarpe con il tacco: i modelli su cui puntare sono animalier o nude, rigorosamente con la punta. Per look dalle chiare vibes anni Duemila, decisi e femminili. L'alternativa sono le slingback in colori gioiello, con tacco basso e e cinturino alla caviglia.