Le vacanze italiane di Elisabetta Canalis: brilla a Porto Cervo col top metallizzato d’oro Elisabetta Canalis è tornata in Italia, nella sua amata Sardegna. Il guardaroba delle vacanze dell’ex velina è composto da outfit trendy e alla moda.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Canalis in Cult Gaia

Elisabetta Canalis sta vivendo l'estate all'insegna del relax e del divertimento, assieme agli amici e alla famiglia, tra posti del cuore e nuove avventure. Dopo il viaggio on the road tra California, Messico e Texas è stata la volta di Ibiza, poi di una breve tappa a Portofino, per poi fare ritorno nella sua amata Sardegna. L'ex velina ha lasciato l'Italia già da alcuni anni: vive a Los Angeles col marito (il chirurgo Brian Perri) e la figlia Skyler Eva nata nel 2015. Continua a frequentare l'Italia per motivi di lavoro, per stare coi suoi affetti più cari ma anche per motivi di piacere e di svago, viste le tante bellezze che offre la sua regione d'origine, a cui è legatissima.

Le vacanze in Sardegna di Elisabetta Canalis

Dopo aver organizzato un tour in fuoristrada ad Alghero (con look da perfetta sexy cowgirl), Elisabetta Canalis si è spostata a Porto Cervo e anche qui non ha potuto fare a meno di sfoggiare i suoi migliori look balneari. La 43enne è in forma smagliante. Impossibile non notare i suoi addominali scolpiti e il fisico tonico, merito della tanta attività fisica che pratica quotidianamente.

in foto: top Cult Gaia

Lo sport è diventato molto più di una passione, di un semplice passatempo: è un vero e proprio stile di vita. A giugno ha fatto il suo debutto sul ring dopo anni di kickboxing: nel corso della Night of Kick and Punch ha affrontato Rachele Muratori e ha vinto il primo match della sua carriera. Se sul ring ovviamente combatte e si allena in tenuta sportiva, nella vita di tutti i giorni i suoi outfit sono sempre trendy e alla moda.

in foto: pantaloni Cult Gaia

Elisabetta Canalis chic a Porto Cervo

Rosso e oro: sono le nuances calde dell'outfit sfoggiato da Elisabetta Canalis a Porto Cervo. I pantaloni di lino (perfetti per l'estate) sono di Cult Gaia: gamba ampia, design a inserti, vita alta, passanti, chiusura frontale nascosta. Costano 493 euro. Li ha abbinati al pezzo forte del look: un top metallizzato dello stesso brand.

in foto: scarpe The Attico

È color oro, con scollo triangolare sul retro e dona al tutto un elegante tocco di luce. Per completare il look la Canalis ha aggiunto pochette rossa e sandali The Attico con stampa leopardata, punta quadrata e tacco alto scolpito. Costano 560 euro.