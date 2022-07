Elisabetta Canalis in vacanza a Ibiza: la sua borsa griffata e la più versatile (e costosa) dell’estate Elisabetta Canalis è a Ibiza con le amiche e la figlia Skyler Eva e ne sta approfittando per sfoggiare dei look perfetti per l’estate. L’accessorio a cui non rinuncia mai? Una maxi borsa colorata e griffata, usata sia per uscire che per andare al mare.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis è più attiva che mai sui social e praticamente ogni giorno documenta le sue vacanze tra foto in bikini e crop top indossati senza reggiseno. Da qualche giorno è volata a Ibiza con le amiche e la figlia Skyler Eva e ne sta approfittando per sfoggiare una serie di outfit perfetti per l'estate che mettono in risalto la sua silhouette impeccabile. Costumi arcobaleno, maxi dress animalier, ciabattine: l'ex velina sta rendendo il viaggio in Spagna super glamour con le sue scelte di stile. Qual è l'accessorio a cui non riesce proprio a rinunciare? La borsa griffata: ecco quanto vale e per quale motivo farà impazzire i fashion addicted più incalliti.

I look vacanzieri di Elisabetta Canalis

Da quando ha dato il via alla vacanza a Ibiza Elisabetta Canalis ha cominciato a sfoggiare una serie di look glamour, freschi e sbarazzini sui social. Ha fatto il bagno in piscina con un look arcobaleno, si è poi dedicata alle escursioni con vestaglia animalier, cappello di paglia e ciabattine, mentre per la gita in barca con le amiche ha optato per un costume intero tropicale abbinato a degli occhiali specchiati sui toni dell'arancione. Questa mattina si è lasciata immortalare alle prese con lo shopping e ha lasciato spazio alla comodità con shorts di jeans, camicia annodata in vita e sandali mules raso terra. Alla caviglia porta sempre una cavigliera d'argento dallo stile etnico, mentre per quanto riguarda il make-up, ha deciso di ridurlo al minimo.

Elisabetta Canalis con la borsa Louis Vuitton

Quanto vale la borsa di Elisabetta Canalis

C'è però un accessorio in particolare con cui la Canalis sta completando sempre i suoi look vacanzieri: una maxi bag firmata Louis Vuitton. Si tratta di un modello rettangolare in pelle bianca, con i manici beige e le parti interne decorate con l'iconico logo LV. Ha una silhouette versatile che la rende perfetta per viaggiare, per uscire o per passare una giornata al mare, anche se la sua particolarità sta nel fatto che sul davanti, oltre al logo, c'è ricamata la scritta Porto Cervo e Se si cerca la borsa sul web, si nota che è praticamente inesistente e il motivo è molto semplice: fa parte della limited edition Louis Vuitton OnTheGo, una collezione dedicata alle esclusive boutique resort della Maison a Capri, Forte dei Marmi, Porto Cervo e Portofino. L'unico modo per acquistarla è rivolgersi agli e-commerce di moda di lusso, dove viene venduta a oltre 5.000 euro.